Yılbaşında Burçlar Ne Renk Giymeli?
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2027'ye sayılı günler kala yılbaşı gecesi ne giyileceği şimdiden merak konusu. Astrolojide 2027'nin rengi turuncu olarak öne çıkıyor, beyaz ise barışın klasik rengi olmaya devam ediyor. Her burç için de yeni yılın sunduğu fırsatı güçlendiren ayrı bir renk öneriliyor.
İşte detaylar...
1. Koç burcu: Turuncu
2. Boğa burcu: Kırmızı, turuncu ve sarı
3. İkizler burcu: Sarı
4. Yengeç burcu: Kırmızı ve turuncu
5. Aslan burcu: Mor, turuncu ve sarı
6. Başak burcu: Çivit mavisi, yeşil ve mor
7. Terazi burcu: Sarı
8. Akrep burcu: Mavi ve yeşil
9. Yay burcu: Mor ve mavi
10. Oğlak burcu: Turuncu ve mor
11. Kova burcu: Pembe
12. Balık burcu: Pembe ve yeşil
Rengi kombine eklemenin yolları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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