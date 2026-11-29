Psikologlar Açıkladı: Pazartesi Sendromunu Atlatmanın 5 Yolu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Stres hormonu kortizol pazartesi günleri daha yüksek seyrediyor.
1. Hafta boyunca süren küçük rutinler edinin.
2. Hafta sonu da uyku saatlerinizi koruyun.
3. Uyanır uyanmaz telefona bakmayın.
4. Farkındalık çalışmaları yapın, dışarıda vakit geçirin.
5. Pazartesi için dört gözle bekleyeceğiniz bir plan yapın.
Bu his hafta boyunca sürüyorsa dikkat.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın