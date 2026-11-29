Hafta sonu keyifli bir mola olsa da beyin bu ani değişikliğe uyum sağlamak için çaba harcıyor. Araştırmalar, rutin eksikliğinin iyi oluş hâlinde düşüş ve psikolojik sıkıntıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar bu yüzden haftanın her günü süren küçük rutinler öneriyor: sevilen bir diziyi izlemek, bahçeyle uğraşmak ya da spora gitmek gibi. Bunları her gün aynı saatte yapmak işe yarıyor.