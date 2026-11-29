Hatchback Arabalarda Arka Silecek Varken Çoğu Sedanda Neden Yok?
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Hatchback, SUV ve minivanların çoğunda arka cam sileceği bulunurken sedanların büyük bölümünde böyle bir parça yer almıyor. Farkın asıl sebebi maliyet ya da tasarım değil, aerodinamik. Aracın arka kısmının biçimi, havanın cam üzerinden nasıl aktığını belirliyor. Sonuçta kimi arabaların arka camı temiz kalırken kimilerinin camı kısa sürede kirleniyor.
Hatchbackte dikey arka yüzey arkada hava girdabı oluşturuyor.
Sedanlarda hava arka camdan bagaja doğru düzgün akıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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