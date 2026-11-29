Sedanlarda çatı üzerinden gelen hava, arka cam boyunca kesintisiz biçimde ilerleyip bagajın üzerinden akıyor. Bagaj kısmı doğal bir ayırıcı gibi çalışarak suyu ve kiri arka camdan uzağa itiyor.

Böylece arka cam kötü havada bile oldukça temiz kalıyor. Silecek motorunu, kolunu ve yıkama sistemini çıkarmak üreticiye tasarruf sağlıyor. Yine de sedanların on yıllardır silecek olmadan üretilmesinin asıl sebebi bu değil, çoğu durumda gerçekten gerek duyulmuyor.

İstisnalar da var. Büyük arka kapaklı bazı liftback modeller, dikkatle ayarlanmış aerodinamik sayesinde camı silecek olmadan temiz tutuyor. Çatı spoylerleri gibi küçük çözümler de havayı arka camdan uzağa yönlendirerek kir birikimini azaltıyor. Şık hatlı bazı spor hatchbackler ise dik arka yüzleri yüzünden yine de silecek taşıyor.