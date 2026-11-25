Kamyoncular Neden Camın Önüne Tuvalet Kağıdı Yerleştirir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uzun yol şoförleri kabinde saatlerce vakit geçirdiği için camlar sık sık buğulanıyor. Gündüz yükselen kabin sıcaklığı geceleyin birden düşünce yoğuşma daha da artıyor. Buz çözücüyle uğraşmak sürücülerin vaktini aldığından daha pratik yollar aranıyor. Sosyal medyada gündem olan tuvalet kağıdı yöntemi de tam bu noktada devreye giriyor.
Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı camda yoğuşmaya yol açıyor.
Tuvalet kağıdı rulosu gece boyunca camdaki nemi üzerine çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın