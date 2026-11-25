Gösterge paneline bırakılan rulo, gece boyunca camda toplanan fazla nemi emiyor. Su buharı azaldığı için sabah yola çıkmadan önce görüş alanı çok daha temiz oluyor.

Isıtıcı açılınca rulo yavaş yavaş kuruyor ve yeniden kullanılabiliyor.

Yöntemin ek bir ekipman gerektirmemesi öne çıkıyor. Hiçbir masrafı olmayan ve kolayca uygulanan çözüm, uzun yol şoförleri arasında hızla yayıldı. Soğuk havada yolculuğu daha güvenli ve rahat hale getiriyor.