Uyku Uzmanı Rüyada Diş Dökülmesinin Ne Anlama Geldiğini Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 15:51

Hepimiz zaman zaman tuhaf rüyalar görüyoruz ve çoğunun arkasında bir anlam olup olmadığını merak ediyoruz. Netflix’in yeni filmi için yapılan geniş çaplı anket, en sık görülen rüya türlerini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre düşme hissi, dişlerin dökülmesi ya da koşamadığını görmek binlerce kişi tarafından ortak şekilde deneyimleniyor. 

Ardından bir uyku uzmanı, bu rüyaların ne anlatmak istediğini detaylı şekilde yorumladı.

Ankete katılanların yüzde 21’i rüyada dişlerinin döküldüğünü gördüğünü söyledi.

Ellis’e göre bu rüya, genellikle kişinin statü, görünüm veya maddi konularla ilgili kaygılarını yansıtıyor. Kültürel sembollere atıf yaparak, çocuklukta dişin para karşılığında değiştirilmesinden dolayı rüyanın değer kaybı ile ilişkilendirilebildiğini vurguluyor.

Bazı kültürlerde ise dişin kemik yapısı nedeniyle bu rüya daha duygusal bir anlam taşıyor. Ellis’e göre böyle toplumlarda diş dökülmesi, önemli bir kişiyi kaybetme korkusunu veya aile bireyleriyle ilgili endişeleri temsil edebiliyor. 

Uzmanlar, bu rüyanın gerçek fiziksel sorunla ilgisi olmadığını özellikle belirtiyor.

Netflix’in anketine göre en sık görülen rüya, düşme hissi. Peki rüyada düşmek ne anlama geliyor?

Uzman Delphi Ellis’e göre bu rüya genellikle belirsizlik içeren dönemlerde ortaya çıkıyor. Özellikle işten çıkarılma, emeklilik ya da büyük hayat değişiklikleri yaşayan kişilerde sık görülüyor. 

Kişinin geleceğe dair tedirgin olması, bilinmeyene adım atma korkusu ve istikrarsızlık hissi bu rüyayı tetikleyebiliyor.

Ankete göre insanların yüzde 42’si rüyasında kaçması gerekirken koşamadığını veya çok yavaş hareket ettiğini belirtti.

Ellis, bu rüyanın genellikle kişinin hayatında ilerlemenin yavaş olduğuna dair bir his taşıdığını söylüyor. Bir durumdan kaçınma isteği, yakalanmaktan duyulan korku veya üzerindeki baskıdan uzaklaşamama hissi, rüyayı tetikleyebiliyor.

Uçma rüyaları ise kişinin rüyayı nasıl deneyimlediğine göre değişiyor. Eğer kişi, uçmaktan keyif alıyorsa bu durum, yaşamında yükseliş ve başarı dönemine işaret edebiliyor. Ancak uçma deneyimi stresli ya da kontrolsüz hissediliyorsa, daha temkinli olunması gereken bir süreçten geçildiği anlamına geliyor.

