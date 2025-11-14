Uyku Uzmanı Rüyada Diş Dökülmesinin Ne Anlama Geldiğini Açıkladı
Hepimiz zaman zaman tuhaf rüyalar görüyoruz ve çoğunun arkasında bir anlam olup olmadığını merak ediyoruz. Netflix’in yeni filmi için yapılan geniş çaplı anket, en sık görülen rüya türlerini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre düşme hissi, dişlerin dökülmesi ya da koşamadığını görmek binlerce kişi tarafından ortak şekilde deneyimleniyor.
Ardından bir uyku uzmanı, bu rüyaların ne anlatmak istediğini detaylı şekilde yorumladı.
Ankete katılanların yüzde 21’i rüyada dişlerinin döküldüğünü gördüğünü söyledi.
Netflix’in anketine göre en sık görülen rüya, düşme hissi. Peki rüyada düşmek ne anlama geliyor?
Ankete göre insanların yüzde 42’si rüyasında kaçması gerekirken koşamadığını veya çok yavaş hareket ettiğini belirtti.
