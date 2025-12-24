onedio
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın Gözaltı Süreciyle İlgili Yeni Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 23:47

Uyuşturucu testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin edilmesi ve kullanımının kolaylaştırılması iddiasıyla gözaltına alındı. Saran, daha önce adli kontrol hükümleri ve yurt dışına çıkış yasağı kapsamında serbest bırakılmıştı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ile Saran'a destek açıklaması yapılırken kısa süre önce yeni bir açıklama daha yapıldı.

Sadettin Saran test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran akşam saatlerinde gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.

Fenerbahçe taraftarı destek için Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmişti.

Taraftarın Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gidişinin ardından kulüpten yeni bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kamuoyuna Bilgilendirme

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

