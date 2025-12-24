Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın Gözaltı Süreciyle İlgili Yeni Açıklama Geldi
Uyuşturucu testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin edilmesi ve kullanımının kolaylaştırılması iddiasıyla gözaltına alındı. Saran, daha önce adli kontrol hükümleri ve yurt dışına çıkış yasağı kapsamında serbest bırakılmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama ile Saran'a destek açıklaması yapılırken kısa süre önce yeni bir açıklama daha yapıldı.
Sadettin Saran test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözaltına alındı.
Fenerbahçe taraftarı destek için Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmişti.
