Listede Türkiye'den 4 Kent Var! Dünyanın En Yaşanabilir 20 Şehri

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 19:33

Yaşam kalitesi, güvenlik ve sosyal imkanlar bir şehir için büyük önem taşıyor. Peki, dünyanın en yaşanabilir şehirleri hangileri? ChatGPT ve Google Gemini, modern şehircilikten ekonomik istikrara, eğitim olanaklarından huzurlu sokaklara kadar pek çok kriteri bir araya getirerek 'Dünyanın En Yaşanabilir 20 Şehri'ni hazırladı. Yapay zekalara göre bu listede Türkiye'den 4 kent de var.

Yapay zeka 'dünyanın en yaşanabilir' şehirlerini sıraladı.

Nerede yaşayacağımız, sadece bir adres tercihi değil, aynı zamanda bir hayat kalitesi seçimidir. Kimimiz doğayla iç içe, sakin bir kıyı kasabasının hayalini kurarken; kimimiz ulaşımın kusursuz, kültür-sanatın kalbinde bir metropolün düzenini arıyoruz. Google Gemini ve ChatGPT'ye 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri hangileri?' diye sorduk. Yapay zekalar dünyanın en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ChatGPT ve Google Gemini'ın listesinde Türkiye'den şehirler de yer aldı. 

*Görsel yapay zeka aracı Google Gemini ile oluşturulmuştur.*

Google Gemini'ya göre en yaşanabilir 20 şehir:

Viyana (Avusturya)

Kopenhag (Danimarka)

Zürih (İsviçre)

Melbourne (Avustralya)

Vancouver (Kanada)

Münih (Almanya)

Tokyo (Japonya)

Amsterdam (Hollanda)

Eskişehir (Türkiye)

Stockholm (İsveç)

Helsinki (Finlandiya)

İzmir (Türkiye)

Singapur

Oslo (Norveç)

Auckland (Yeni Zelanda)

Barselona (İspanya)

Muğla (Türkiye)

Cenevre (İsviçre)

Lizbon (Portekiz)

Ankara (Türkiye)

ChatGPT'ye göre en yaşanabilir 20 şehir:

Viyana

Zürih

Kopenhag

Vancouver

Melbourne

Amsterdam

Münih

Tokyo

Singapur

Auckland

Cenevre

Stockholm

Helsinki

Calgary

Wellington

İzmir

İstanbul

Antalya

Eskişehir

Bergen

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
