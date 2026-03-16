Bayramda Kar Sürprizi! Meteoroloji Gün Gün Bayram Haritasını Güncelledi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 18:00

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bayram haritasını güncelledi. Meteoroloji gün gün hava durumunu paylaştı. Bayramda kar sürprizi geldi. Meteoroloji'nin paylaştığı uyarıda iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Öte yandan yapılan açıklamada 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren yeni soğuk hava dalgasının etkili olacağı vurgulandı.

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-22 Mart hava durum haritasını paylaştı. Meteoroloji, Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağını gün gün açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Ülkemizin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor' denildi.

Bayram boyunca ülke genelinde havanın soğuk ve yağışlı olacağı vurgulanırken iç kesimler ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği dile getirildi.

Bayramda kar yağacak mı? Gün gün hava durumu!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altında seyredecek. İşte bayramda gün gün hava durumu:

Arife Günü 19 Mart Perşembe hava durumu

Ülke geneli çok bulutlu olacak. İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma hava durumu

Ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü 21 Mart Cumartesi hava durumu

Orta Karadeniz Kıyı Kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 3. günü 22 Mart Pazar hava durumu

Orta Karadeniz Kıyı Kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında Ülkemiz genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu.

Bayramda Ankara hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 5 ila 7 / 8 ila 10, Cuma 3 ila 5 / 9 ila 11, Cumartesi 4 ila 6 / 14 ila 16, Pazar 3 ila 5 / 8 ila 10 derece.

Bayramda İstanbul hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 7 ila 9 / 9 ila 11, Cuma 6 ila 8 / 9 ila 11, Cumartesi 7 ila 9 / 11 ila 13, Pazar 6 ila 8 / 9 ila 11 derece.

Bayramda İzmir hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 1. Günü sağanak yağışlı,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 6 ila 8 / 16 ila 18, Cuma 8 ila 10 / 12 ila 14, Cumartesi 6 ila 8 / 14 ila 16, Pazar 6 ila 8 / 14 ila 16 derece.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
