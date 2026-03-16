Bayramda Kar Sürprizi! Meteoroloji Gün Gün Bayram Haritasını Güncelledi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altında seyredecek. İşte bayramda gün gün hava durumu:

Arife Günü 19 Mart Perşembe hava durumu

Ülke geneli çok bulutlu olacak. İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma hava durumu

Ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü 21 Mart Cumartesi hava durumu

Orta Karadeniz Kıyı Kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 3. günü 22 Mart Pazar hava durumu

Orta Karadeniz Kıyı Kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında Ülkemiz genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.