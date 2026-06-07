İstanbul'da Sefer Saatinden Önce Otobüsün İçinde Seccadesini Serip Namaz Kılan Şoförün Görüntüleri Gündem Oldu

Daha önce pek çok kez, şehrin farklı noktalarında namaz kılan insanların görüntülerine rastlamıştık. Şimdi de benzer bir görüntü bir belediye otobüsünden geldi.

İstanbul'da bir otobüs şoförü, sefer saatinden önce yere seccadesini sererek namaz kıldı. O sırada araçta seferi bekleyen yolculardan biri, şoförün o anlarını kaydetti.

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