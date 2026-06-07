İstanbul'da Sefer Saatinden Önce Otobüsün İçinde Seccadesini Serip Namaz Kılan Şoförün Görüntüleri Gündem Oldu

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Daha önce pek çok kez, şehrin farklı noktalarında namaz kılan insanların görüntülerine rastlamıştık. Şimdi de benzer bir görüntü bir belediye otobüsünden geldi.
İstanbul'da bir otobüs şoförü, sefer saatinden önce yere seccadesini sererek namaz kıldı. O sırada araçta seferi bekleyen yolculardan biri, şoförün o anlarını kaydetti.
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"İman varsa imkân da vardır"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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