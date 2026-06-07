Cezası 164 bin 613 TL! İzmir-Sabiha Gökçen Uçağına Lazer Tutuldu

Uçaklara tutulan lazer ışıkları, basit bir şakadan çok daha fazlası; uluslararası havacılık hukukuna göre ciddi bir uçuş güvenliği suçudur. Özellikle uçakların iniş ve kalkış gibi pilot yükünün en yoğun olduğu kritik irtifalarda (yaklaşık 2000-3000 fit) bu ışıklara maruz kalması felaketle sonuçlanabilir.

Geçici Körlük ve Parlama Efekti: Güçlü bir lazer ışığı, uçağın kokpit camına (windshield) çarptığında kırılır ve tüm kokpit içerisini yoğun bir ışıkla kaplar. Bu durum pilotlarda ani bir 'parlama' yaratarak göstergeleri görmelerini engeller ve geçici körlüğe (flash blindness) neden olur.

Geçici Gece Körlüğü: Gece uçuşlarında pilotların gözleri kokpit içi loş ışıklara göre ayarlıdır. Dışarıdan gelen yüksek yoğunluklu yeşil veya kırmızı bir ışık, gözün karanlığa uyum sağlama yeteneğini tamamen yok eder ve gözün tekrar eski haline dönmesi dakikalar alabilir.

Retina Hasarı ve Dikkat Dağınıklığı: Kokpite sızan lazer, pilotların gözünde kalıcı retina hasarlarına yol açabileceği gibi, uçağın en hassas yönetilmesi gereken anlarında pilotların dikkatini dağıtarak durumsal farkındalıklarını kaybetmelerine sebep olur.

Bu tür sorumsuz eylemlerin önüne geçmek adına sivil havacılık otoriteleri tarafından çok ağır para ve hapis cezaları uygulanıyor. Türkiye'de uçağa lazer tutmanın cezası 164 bin 613 TL.