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Cezası 164 bin 613 TL! İzmir-Sabiha Gökçen Uçağına Lazer Tutuldu

Cezası 164 bin 613 TL! İzmir-Sabiha Gökçen Uçağına Lazer Tutuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 10:03 Son Güncelleme: 07.06.2026 - 10:18

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaparak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru seferini gerçekleştiren bir uçağın kokpitine, yeşil lazer tutulduğu anlar yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

HavaSosyalMedya hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın pencerelerinden net bir şekilde görülebilen güçlü lazer ışığı tepki çekti.

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Peki, bu küçük ışıklar uçaklar için neden ölümcül birer tehdide dönüşüyor?

Peki, bu küçük ışıklar uçaklar için neden ölümcül birer tehdide dönüşüyor?

Uçaklara tutulan lazer ışıkları, basit bir şakadan çok daha fazlası; uluslararası havacılık hukukuna göre ciddi bir uçuş güvenliği suçudur. Özellikle uçakların iniş ve kalkış gibi pilot yükünün en yoğun olduğu kritik irtifalarda (yaklaşık 2000-3000 fit) bu ışıklara maruz kalması felaketle sonuçlanabilir.

  • Geçici Körlük ve Parlama Efekti: Güçlü bir lazer ışığı, uçağın kokpit camına (windshield) çarptığında kırılır ve tüm kokpit içerisini yoğun bir ışıkla kaplar. Bu durum pilotlarda ani bir 'parlama' yaratarak göstergeleri görmelerini engeller ve geçici körlüğe (flash blindness) neden olur.

  • Geçici Gece Körlüğü: Gece uçuşlarında pilotların gözleri kokpit içi loş ışıklara göre ayarlıdır. Dışarıdan gelen yüksek yoğunluklu yeşil veya kırmızı bir ışık, gözün karanlığa uyum sağlama yeteneğini tamamen yok eder ve gözün tekrar eski haline dönmesi dakikalar alabilir.

  • Retina Hasarı ve Dikkat Dağınıklığı: Kokpite sızan lazer, pilotların gözünde kalıcı retina hasarlarına yol açabileceği gibi, uçağın en hassas yönetilmesi gereken anlarında pilotların dikkatini dağıtarak durumsal farkındalıklarını kaybetmelerine sebep olur.

Bu tür sorumsuz eylemlerin önüne geçmek adına sivil havacılık otoriteleri tarafından çok ağır para ve hapis cezaları uygulanıyor. Türkiye'de uçağa lazer tutmanın cezası 164 bin 613 TL.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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