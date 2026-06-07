Cezası 164 bin 613 TL! İzmir-Sabiha Gökçen Uçağına Lazer Tutuldu

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaparak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru seferini gerçekleştiren bir uçağın kokpitine, yeşil lazer tutulduğu anlar yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.
HavaSosyalMedya hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın pencerelerinden net bir şekilde görülebilen güçlü lazer ışığı tepki çekti.
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Peki, bu küçük ışıklar uçaklar için neden ölümcül birer tehdide dönüşüyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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