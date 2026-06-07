Kirlilik Değil Doğa Olayı! İstanbul Boğazı'nın Turkuaz Renge Bürünmesinin Asıl Nedeni Ne?

Karadeniz’deki güçlü akıntılarla Boğaz’a taşınan ve 'Emiliania huxleyi' adı verilen mikroskobik canlılar, yani özel bir fitoplankton türü bu görsel şölenin tek sorumlusu. Havaların ısınması ve denizdeki besin miktarının artmasıyla birlikte bu tek hücreli canlılar aniden ve milyarlarca kez çoğalarak denizi adeta bir tuvale çeviriyor. İşin en büyüleyici kısmı ise bu canlıların etrafındaki kalsiyum karbonat zırhlar. Bu mikroskobik kalsiyum zırhlar, güneş ışığını tıpkı bir ayna gibi kırıp geri yansıtıyor ve Boğaz’ın suyunu o hepimizin hayranlıkla izlediği tropik turkuaz rengine boyuyor.

Peki bu durum deniz canlıları ya da bizler için tehlikeli mi? Uzmanların açıklamalarına göre kesinlikle endişelenecek hiçbir şey yok. Bu durum insan sağlığına zerre zarar vermiyor. Tam aksine, Boğaz’ın yerlileri olan balıklar ve diğer deniz canlıları için bu durum devasa bir açık büfe anlamına geliyor. Ekosistemi inanılmaz derecede besleyen ve canlandıran bu mikroskobik misafirler, denizin bereketini artırıyor. Rüzgarların yön değiştirmesi, akıntıların seyri ve bu minik canlıların birkaç haftalık yaşam döngülerini tamamlamasıyla birlikte Boğaz, o hep bildiğimiz asil lacivert rengine sessizce geri dönüyor. Size de sadece bu geçici görsel şölenin tadını çıkarmak kalıyor.