Kirlilik Değil Doğa Olayı! İstanbul Boğazı'nın Turkuaz Renge Bürünmesinin Asıl Nedeni Ne?

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Doğa bazen insan elinden çıkma en büyük sanat eserlerini bile gölgede bırakacak hamleler yapıyor. Şehir hayatının koşturmacası içinde her gün önünden geçtiğimiz, vapurla karşıya geçerken seyrine daldığımız İstanbul Boğazı, hiç beklenmedik bir anda sıradan lacivert tonlarından sıyrılıp göz alıcı bir turkuaza bürünebiliyor.
İstanbul Boğazı’nın alışılmış rengini tamamen değiştirerek turkuazın en parlak tonuna bürünmesi sosyal medyada büyük bir merak konusu olmuştu. Pek çok kişi sebebinin, bayram tatili için şehirden ayrılanların ardından oluşan temizlik olduğunu düşünse de asıl sebebi 'mertpedia' isimli içerik üreticisi anlattı.
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Pek çok kişi bu durumu çevre kirliliğine, fabrikaların atıklarına ya da sulardaki kimyasal bir reaksiyona bağlasa da işin aslı tamamen Karadeniz’den gelen muazzam bir doğa mucizesine dayanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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