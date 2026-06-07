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Kirlilik Değil Doğa Olayı! İstanbul Boğazı'nın Turkuaz Renge Bürünmesinin Asıl Nedeni Ne?

Kirlilik Değil Doğa Olayı! İstanbul Boğazı'nın Turkuaz Renge Bürünmesinin Asıl Nedeni Ne?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 08:38

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Doğa bazen insan elinden çıkma en büyük sanat eserlerini bile gölgede bırakacak hamleler yapıyor. Şehir hayatının koşturmacası içinde her gün önünden geçtiğimiz, vapurla karşıya geçerken seyrine daldığımız İstanbul Boğazı, hiç beklenmedik bir anda sıradan lacivert tonlarından sıyrılıp göz alıcı bir turkuaza bürünebiliyor. 

İstanbul Boğazı’nın alışılmış rengini tamamen değiştirerek turkuazın en parlak tonuna bürünmesi sosyal medyada büyük bir merak konusu olmuştu. Pek çok kişi sebebinin, bayram tatili için şehirden ayrılanların ardından oluşan temizlik olduğunu düşünse de asıl sebebi 'mertpedia' isimli içerik üreticisi anlattı.

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Pek çok kişi bu durumu çevre kirliliğine, fabrikaların atıklarına ya da sulardaki kimyasal bir reaksiyona bağlasa da işin aslı tamamen Karadeniz’den gelen muazzam bir doğa mucizesine dayanıyor.

Pek çok kişi bu durumu çevre kirliliğine, fabrikaların atıklarına ya da sulardaki kimyasal bir reaksiyona bağlasa da işin aslı tamamen Karadeniz’den gelen muazzam bir doğa mucizesine dayanıyor.

Karadeniz’deki güçlü akıntılarla Boğaz’a taşınan ve 'Emiliania huxleyi' adı verilen mikroskobik canlılar, yani özel bir fitoplankton türü bu görsel şölenin tek sorumlusu. Havaların ısınması ve denizdeki besin miktarının artmasıyla birlikte bu tek hücreli canlılar aniden ve milyarlarca kez çoğalarak denizi adeta bir tuvale çeviriyor. İşin en büyüleyici kısmı ise bu canlıların etrafındaki kalsiyum karbonat zırhlar. Bu mikroskobik kalsiyum zırhlar, güneş ışığını tıpkı bir ayna gibi kırıp geri yansıtıyor ve Boğaz’ın suyunu o hepimizin hayranlıkla izlediği tropik turkuaz rengine boyuyor.

Peki bu durum deniz canlıları ya da bizler için tehlikeli mi? Uzmanların açıklamalarına göre kesinlikle endişelenecek hiçbir şey yok. Bu durum insan sağlığına zerre zarar vermiyor. Tam aksine, Boğaz’ın yerlileri olan balıklar ve diğer deniz canlıları için bu durum devasa bir açık büfe anlamına geliyor. Ekosistemi inanılmaz derecede besleyen ve canlandıran bu mikroskobik misafirler, denizin bereketini artırıyor. Rüzgarların yön değiştirmesi, akıntıların seyri ve bu minik canlıların birkaç haftalık yaşam döngülerini tamamlamasıyla birlikte Boğaz, o hep bildiğimiz asil lacivert rengine sessizce geri dönüyor. Size de sadece bu geçici görsel şölenin tadını çıkarmak kalıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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