Malzemeci Sandı, Arjantin'in Don Corleone'si Çıktı: Emre Tilev'den Yıllar Sonra Gelen Noray Nakis İtirafı

Tilev, Pablo Aimar'ın efsane olduğu dönemde Arjantin'de bir röportaj için tam bir saat boyunca bekler. Duruma sinirlenip Türkçe küfür etmeye başladığında arkasından bir ses, 'Hop hop! Niye küfür ediyorsun oğlum?' diye seslenir. Arjantin Milli Takım eşofmanları içindeki bu kişiyi Tilev, o an takımın malzemecisi zanneder.

Karşısındaki kişiye Türk olup olmadığını soran ve bir saattir Aimar'ı beklediklerini söyleyen Tilev, 'Tamam, ben söyleyeyim gelsin' yanıtını alır. Kim olduğunu sorduğunda ise aldığı cevap karşısında şoke olur:

'Ben Noray Nakis. Arjantin Futbol Federasyonu 2. Başkanıyım.'

Hikayeyi özel kılan ise Tilev'in hayat yolculuğudur aslında. Çünkü Nakis, çocuk yaşta Türkiye'den ayrılıp Arjantin'e yerleşir ve orada Arjantin'in eski devlet başkanı Carlos Menem gibi isimlerle yakın dostluk kurarak Arjantin'in adeta 'Don Corleone'si' haline gelir. O turnuvada ise Tilev'e tüm kapıları açar ve herkesle röportaj yapmasını sağlar.

İkili arasındaki bağlantı bu olaydan sonra hiç kopmaz. Tilev, daha sonra bir Boca-River (Superclasico) maçı anlatmak için Arjantin'e gittiğinde Noray Nakis'in kendisini bizzat karşılar.

Hikayenin günümüze uzanan bir detayı da var!

Tilev, Arjantin'in kupayı kazandığı tarihi törende Lionel Messi'ye sarılan ve kupayla poz veren kişinin Noray Nakis'in oğlu olduğunu açıklıyor. Nakis'in oğlu da babasının izinden giderek şu anda Arjantin Futbol Federasyonu'nda ikinci başkanlık görevini yürütüyor.