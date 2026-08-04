Malzemeci Sandı, Arjantin'in Don Corleone'si Çıktı: Emre Tilev'den Yıllar Sonra Gelen Noray Nakis İtirafı
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Ünlü spor spikeri Emre Tilev, Arjantin'de Pablo Aimar ile röportaj yapmak için beklerken yaşadığı, tesadüflerle dolu anısını paylaştı. Tesadüfen karşılaştığı ve başta 'malzemeci' zannettiği kişinin, Arjantin futbolunun en güçlü isimlerinden Noray Nakis çıkması aralarında geçen diyalog bir hayli ilginçti.
İşte Tilev'in anlatımıyla o inanılmaz hikaye:
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"Malzemeci Zannettim, Federasyon İkinci Başkanı Çıktı"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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