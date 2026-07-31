"Eskiden Yüzüme Bakmıyorlardı!" 48 Kilo Verdi, DM Kutusu Patladı

İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan 29 yaşındaki hemşire Cara Mclellan, hayatının büyük bir bölümünü fazla kilolarından rahatsız olarak geçirdi. En ağır olduğu dönemde tartıda 105 kiloyu gören genç kadın, arkadaş grubundaki tek kilolu kişi olmanın yarattığı psikolojik baskıyla yıllarca mücadele ettiğini söylüyor.

Bir dönem öz güvenini bir hayli kaybeden ve aynalara bakmaktan bile kaçınan Cara, bedenini bol ve koyu renk kıyafetlerin arkasına saklayarak çalışıyordu. Ancak 2023 yılında yaşadığı sarsıcı ayrılık, onun için dönüm noktası oldu.

Kendi Yöntemleriyle 29 Kilo Verdi!

Ayrılığın ardından radikal bir karar alan Cara, son dönemlerde popüler olan ancak hekimlerin tavsiye etmediği hiçbir yapay yola başvurmadan kendi yöntemleriyle bir süreç başlattı.

Yüksek kalorili gıdaları ve işlenmiş ürünleri tamamen hayatından çıkaran genç hemşire, protein ağırlıklı bir beslenme düzenine geçti. Haftanın birkaç gününü spora ayırarak yaklaşık bir yıl içinde kendi çabasıyla 29 kilo vermeyi başardı.