"Eskiden Yüzüme Bakmıyorlardı!" 48 Kilo Verdi, DM Kutusu Patladı
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İskoç hemşire Cara Mclellan, geçirdiği büyük dönüşümün ardından yaşadıklarını The Sun'a anlattı. 29 yaşındaki genç kadın, 48 kilo vererek hayatını değiştirdi. Eskiden yüzüne bakmayan erkeklerin şimdi mesaj yağdırdığını söyleyen Mclellan, 'O zaman şans vermediniz, şimdi ben yanıt bile vermiyorum' diyerek resti çekti.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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