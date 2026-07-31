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"Eskiden Yüzüme Bakmıyorlardı!" 48 Kilo Verdi, DM Kutusu Patladı

"Eskiden Yüzüme Bakmıyorlardı!" 48 Kilo Verdi, DM Kutusu Patladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 16:15
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İskoç hemşire Cara Mclellan, geçirdiği büyük dönüşümün ardından yaşadıklarını The Sun'a anlattı. 29 yaşındaki genç kadın, 48 kilo vererek hayatını değiştirdi. Eskiden yüzüne bakmayan erkeklerin şimdi mesaj yağdırdığını söyleyen Mclellan, 'O zaman şans vermediniz, şimdi ben yanıt bile vermiyorum' diyerek resti çekti.

İşte detaylar!

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Ayrılık Acısı Dönüm Noktası Oldu

Ayrılık Acısı Dönüm Noktası Oldu

İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan 29 yaşındaki hemşire Cara Mclellan, hayatının büyük bir bölümünü fazla kilolarından rahatsız olarak geçirdi. En ağır olduğu dönemde tartıda 105 kiloyu gören genç kadın, arkadaş grubundaki tek kilolu kişi olmanın yarattığı psikolojik baskıyla yıllarca mücadele ettiğini söylüyor. 

Bir dönem öz güvenini bir hayli kaybeden ve aynalara bakmaktan bile kaçınan Cara, bedenini bol ve koyu renk kıyafetlerin arkasına saklayarak çalışıyordu. Ancak 2023 yılında yaşadığı sarsıcı ayrılık, onun için dönüm noktası oldu.

Kendi Yöntemleriyle 29 Kilo Verdi! 

Ayrılığın ardından radikal bir karar alan Cara, son dönemlerde popüler olan ancak hekimlerin tavsiye etmediği hiçbir yapay yola başvurmadan kendi yöntemleriyle bir süreç başlattı.

Yüksek kalorili gıdaları ve işlenmiş ürünleri tamamen hayatından çıkaran genç hemşire, protein ağırlıklı bir beslenme düzenine geçti. Haftanın birkaç gününü spora ayırarak yaklaşık bir yıl içinde kendi çabasıyla 29 kilo vermeyi başardı.

Cara, Deri Ameliyatı Sonrası 57 Kiloya Düştü!

Cara, Deri Ameliyatı Sonrası 57 Kiloya Düştü!

29 kilo veren Cara'nın yolculuğu henüz bitmemişti! Hızlı kilo kaybı beraberinde deri sarkmalarını getirdi. Bu nedenle radikal bir adım daha atarak ameliyat masasına yattı. Toplamda 24 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) ödeyerek liposuction, karın germe ve meme dikleştirme operasyonları geçirdi.

Operasyon sırasında sarkmış deriler alınırken vücudundan yaklaşık 5 litre de yağ çıkarıldı. Ameliyat süreci ve sonrasındaki kilo kaybıyla birlikte Cara 57 kiloya düşerek toplamda 48 kiloluk bir dönüşüme imza attı.

'Eskiden Yüzüme Bakmıyorlardı, Şimdi Yanıt Vermiyorum'

Yeni görüntüsüne alışmakta hâlâ zorlandığını ve bazen alışveriş yaparken reflex olarak büyük beden reyonlarına yöneldiğini söyleyen Cara, değişim sonrası sosyal medyada yaşadığı 'intikam' duygusunu şu sözlerle ifade etti:

'Okul yıllarında veya arkadaşlarımla dışarı çıktığımızda erkekler beni tamamen görmezden gelir, sadece yanımdaki ince arkadaşlarıma ilgi gösterirlerdi. Şimdi ise o dönem yüzüme bakmayan erkekler sosyal medyadan mesaj yağdırıyor. Ama hiçbirine cevap vermiyorum. Bana o zaman bir şans vermediniz, şimdi ben size neden vereyim?'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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