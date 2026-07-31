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Vizontele Geri Dönüyor! Yeni Filmin Adı Ortaya Çıktı

Vizontele Geri Dönüyor! Yeni Filmin Adı Ortaya Çıktı

Yılmaz Erdoğan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2026 - 17:00
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Yılmaz Erdoğan'ın yeniden çekeceğini açıkladığı Vizontele serisinin devam filmiyle ilgili ilk kulis bilgileri ortaya çıktı. İddialara göre yeni filmin adı 'Vizontele Canavarı' olacak ve çekimler 2027 yazında başlayacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yılmaz Erdoğan, bir süre önce Vizontele serisinin 3. devam filmini duyurdu!

Yılmaz Erdoğan, bir süre önce Vizontele serisinin 3. devam filmini duyurdu!

Yılmaz Erdoğan, bir süre önce Vizontele serisinin yeni filmi için çalışmalara başladığını açıklayarak sinemaseverleri heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen projeye ilişkin ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan yeni film için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük prodüksiyonla hayata geçirilmesi planlanan yapımın adının 'Vizontele Canavarı' olacağı konuşuluyor. İddialara göre filmin çekimlerinin 2027 yazında başlaması planlanırken, Vizontele serisinin hem eski hem de yeni oyuncularının aynı projede buluşması hedefleniyor.

Yeni filmle ilgili resmi oyuncu kadrosu ve çekim takvimi ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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