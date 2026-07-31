Vizontele Geri Dönüyor! Yeni Filmin Adı Ortaya Çıktı

Yılmaz Erdoğan, bir süre önce Vizontele serisinin yeni filmi için çalışmalara başladığını açıklayarak sinemaseverleri heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen projeye ilişkin ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan yeni film için hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük prodüksiyonla hayata geçirilmesi planlanan yapımın adının 'Vizontele Canavarı' olacağı konuşuluyor. İddialara göre filmin çekimlerinin 2027 yazında başlaması planlanırken, Vizontele serisinin hem eski hem de yeni oyuncularının aynı projede buluşması hedefleniyor.

Yeni filmle ilgili resmi oyuncu kadrosu ve çekim takvimi ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.