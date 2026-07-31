Vizontele Geri Dönüyor! Yeni Filmin Adı Ortaya Çıktı
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Yılmaz Erdoğan'ın yeniden çekeceğini açıkladığı Vizontele serisinin devam filmiyle ilgili ilk kulis bilgileri ortaya çıktı. İddialara göre yeni filmin adı 'Vizontele Canavarı' olacak ve çekimler 2027 yazında başlayacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yılmaz Erdoğan, bir süre önce Vizontele serisinin 3. devam filmini duyurdu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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