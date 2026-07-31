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Ünlü Oyuncu, Yasemin Sakallıoğlu'nun Yeni Filmi Düğün Şarkıcısı'yla Setlere Dönüyor

Ünlü Oyuncu, Yasemin Sakallıoğlu'nun Yeni Filmi Düğün Şarkıcısı'yla Setlere Dönüyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.07.2026 - 10:32 Son Güncelleme: 31.07.2026 - 10:34
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Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünü oynadığı “Düğün Şarkıcısı” filminin çekimleri başladı. Ancak haftaya çekimleri tamamlanması planlanan filme ünlü bir isim daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yasemin Sakallıoğlu'nun merakla beklenen filmi Düğün Şarkıcısı'nın çekimleri başladı.

Yasemin Sakallıoğlu'nun merakla beklenen filmi Düğün Şarkıcısı'nın çekimleri başladı.

2027 yılında vizyona girmesi planlanan filmde 2000'li yılların başında büyük hayallerle İstanbul'a gelen genç caz şarkıcısı Şahnaz'ın hikayesi anlatılıyor. Amerika'da müzik eğitimi alıp dünya sahnelerinde yer alma hayali kuran Şahnaz, zamanla çeşitli ekonomik ve toplumsal koşullar nedeniyle kariyerinde istediği noktaya ulaşamıyor. Sonunda, hayatta kalabilmek için düğünlerde şarkı söylemeye başlıyor.

Çekimlerinin haftaya tamamlanması planlanan Düğün Şarkıcısı filminin kadrosuna yeni isimler dahil olmayı sürdürüyor.

Çekimlerinin haftaya tamamlanması planlanan Düğün Şarkıcısı filminin kadrosuna yeni isimler dahil olmayı sürdürüyor.

Son olarak “Bir Peri Masalı” dizisinde rol alan Ali Aksöz, Düğün Şarkıcısı kadrosuna dahil oldu. Aksöz filmde “Kerim” rolüne hayat verecek ve Şahnaz’ın (Yasemin Sakallıoğlu) iş aramak için gittiği mekanın işletmecisi olarak karşımıza çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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