Ünlü Oyuncu, Yasemin Sakallıoğlu'nun Yeni Filmi Düğün Şarkıcısı'yla Setlere Dönüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünü oynadığı “Düğün Şarkıcısı” filminin çekimleri başladı. Ancak haftaya çekimleri tamamlanması planlanan filme ünlü bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Sakallıoğlu'nun merakla beklenen filmi Düğün Şarkıcısı'nın çekimleri başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekimlerinin haftaya tamamlanması planlanan Düğün Şarkıcısı filminin kadrosuna yeni isimler dahil olmayı sürdürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın