Alınganlık, Kırılganlık ve Darılganlık Neden Tekrar Eder?

Hayatımızın bir döneminde hepimiz alınmış, kırılmış ya da birilerine darılmışızdır. Bazen söylenen bir söz, bazen gösterilmeyen bir ilgi, bazen de beklediğimiz karşılığı alamamak içeride eski bir yarayı yeniden hareketlendirebilir.

Fakat burada önemli olan yalnızca dışarıdaki olay değildir. Asıl görülmesi gereken, o olayın içeride hangi duyguyu uyandırdığıdır.

Çünkü alınganlık çoğu zaman yaşanan andan daha eski bir eksiklik hissiyle beslenir. İnsan kendisini yeterince sevilmemiş, görülmemiş, önemsenmemiş ya da hayata tam olarak ait hissedemediğinde, karşısına çıkan birçok olayı bu duygu üzerinden okumaya başlayabilir.