Yıllardır Dillerden Düşmeyen Fotoğrafı Anlattı: Özge Ulusoy'dan Göbek Deliği İtirafı!
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Türkiye'nin en başarılı modelleri arasında gösterilen Özge Ulusoy, yıllardır kusursuz fiziği, podyum performansı ve ekran kariyeriyle adından söz ettiriyor. Ancak ünlü modelin kariyerinde, başarılarının yanı sıra yıllarca sosyal medyada konuşulan ilginç bir magazin olayı da var. Tek bir bikini karesiyle başlayan ve internet kültürünün unutulmaz caps'lerinden birine dönüşen 'göbek deliği' tartışması, aradan geçen yıllara rağmen hala gündeme gelmeye devam ediyor. Özge Ulusoy ise bu kez sessiz kalmadı ve yıllardır konuşulan o fotoğraf hakkında konuştu.
Kaynak: Sibel Arna/ YouTube
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2000'li yılların başından bu yana moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Özge Ulusoy, güzelliğinin yanı sıra kariyeriyle de dikkat çekiyor.
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Özge Ulusoy'un adının yıllardır unutulmayan internet olaylarından biriyle anılmasının nedeni ise yıllar önce çekilen tek bir plaj fotoğrafı oldu.
Özge Ulusoy, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk olarak yıllardır konuşulan bu olay hakkında ilk kez bu kadar ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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