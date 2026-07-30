Yıllardır Dillerden Düşmeyen Fotoğrafı Anlattı: Özge Ulusoy'dan Göbek Deliği İtirafı!

Söz konusu karede Ulusoy'un göbek deliği, anatomik olarak olması gerekenden çok daha yukarıda görünüyordu. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar bu görüntü hakkında binlerce yorum yaptı.

Fotoğraf yalnızca birkaç günlük bir gündem olmadı. Tam aksine, yıllar içinde Türkiye'nin internet kültüründe unutulmayan caps'lerden biri haline geldi.