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Yıllardır Dillerden Düşmeyen Fotoğrafı Anlattı: Özge Ulusoy'dan Göbek Deliği İtirafı!

Yıllardır Dillerden Düşmeyen Fotoğrafı Anlattı: Özge Ulusoy'dan Göbek Deliği İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 09:11
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Türkiye'nin en başarılı modelleri arasında gösterilen Özge Ulusoy, yıllardır kusursuz fiziği, podyum performansı ve ekran kariyeriyle adından söz ettiriyor. Ancak ünlü modelin kariyerinde, başarılarının yanı sıra yıllarca sosyal medyada konuşulan ilginç bir magazin olayı da var. Tek bir bikini karesiyle başlayan ve internet kültürünün unutulmaz caps'lerinden birine dönüşen 'göbek deliği' tartışması, aradan geçen yıllara rağmen hala gündeme gelmeye devam ediyor. Özge Ulusoy ise bu kez sessiz kalmadı ve yıllardır konuşulan o fotoğraf hakkında konuştu.

Kaynak: Sibel Arna/ YouTube

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2000'li yılların başından bu yana moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Özge Ulusoy, güzelliğinin yanı sıra kariyeriyle de dikkat çekiyor.

2000'li yılların başından bu yana moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Özge Ulusoy, güzelliğinin yanı sıra kariyeriyle de dikkat çekiyor.

2003 yılında Miss Turkey yarışmasını ikinci olarak tamamlayan Ulusoy, aynı yıl Türkiye'yi Miss Universe sahnesinde temsil ederek adını geniş kitlelere duyurdu.

Moda kariyerini yalnızca podyumlarla sınırlamayan Ulusoy; sunuculuk, oyunculuk ve televizyon projeleriyle de ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasındaki performansı, moda programlarındaki jürilikleri ve rol aldığı projeleri sayesinde popülerliğini yıllardır korumayı başardı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü model; fit görüntüsü, spor disiplini, sağlıklı yaşam önerileri ve güzellik rutinleriyle sık sık gündeme gelirken, zaman zaman hakkında ortaya atılan estetik iddialarıyla da magazin sayfalarında yer alıyor.

Özge Ulusoy'un adının yıllardır unutulmayan internet olaylarından biriyle anılmasının nedeni ise yıllar önce çekilen tek bir plaj fotoğrafı oldu.

Özge Ulusoy'un adının yıllardır unutulmayan internet olaylarından biriyle anılmasının nedeni ise yıllar önce çekilen tek bir plaj fotoğrafı oldu.

Söz konusu karede Ulusoy'un göbek deliği, anatomik olarak olması gerekenden çok daha yukarıda görünüyordu. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar bu görüntü hakkında binlerce yorum yaptı. 

Fotoğraf yalnızca birkaç günlük bir gündem olmadı. Tam aksine, yıllar içinde Türkiye'nin internet kültüründe unutulmayan caps'lerden biri haline geldi.

Özge Ulusoy, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk olarak yıllardır konuşulan bu olay hakkında ilk kez bu kadar ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Ünlü model, söz konusu fotoğrafı ilk gördüğünde kendisinin de büyük şaşkınlık yaşadığını itiraf etti. Görüntünün gerçekten çok ilginç göründüğünü söyleyen Ulusoy, 'Ben bile ilk gördüğümde inanamadım' diyerek o fotoğraf hakkında konuştu. 

Ulusoy 'Memelerimin arasında gibi ama öyle değil. Ekşi Sözlük'te 'Özge Ulusoy'un göbek deliği' diye entry var. Göğsümün arasında gibi öyle yukarıda duruyor. 'Özge Ulusoy'un göbek deliği gibiyim, varım ama olmam gereken yerde değilim' böyle caption'lar var fotoğrafın altında.' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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