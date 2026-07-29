İbiza Sokaklarında Olay Yaratan Görüntüler: Kanye West'in Eşi Bianca Censori Ağızları Açık Bıraktı!
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori, evliliklerinden bu yana yalnızca müzik ve moda dünyasındaki çıkışlarıyla değil, sıra dışı tarzları ve haklarında bitmek bilmeyen iddialarla da gündemden düşmüyor. Son dönemde ilişkilerinin kriz yaşadığı ve ayrılık aşamasına geldikleri konuşulurken, çift bu kez İspanya'nın gözde tatil merkezi İbiza'da objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi cesur kıyafet tercihleriyle dikkat çeken Kanye West ve Bianca Censori'nin son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birlikte verdikleri kareler de ayrılık söylentilerine yeni bir yanıt olarak yorumlandı.
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Dünyaca ünlü rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West ile Avustralyalı mimar Bianca Censori, Aralık 2022'de Kim Kardashian ile boşanmasının hemen ardından sessiz sedasız evlenerek dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Son olarak İspanya'nın gözde tatil merkezlerinden İbiza'da objektiflere yansıyan Kanye West ve Bianca Censori, yine alışılmışın dışındaki tarzlarıyla gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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