İbiza Sokaklarında Olay Yaratan Görüntüler: Kanye West'in Eşi Bianca Censori Ağızları Açık Bıraktı!

Yeezy markasında mimar olarak çalışırken tanışan ikilinin profesyonel ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş, evlilik haberleri ise uzun süre doğrulanmasa da daha sonra resmi belgelerle kesinleşmişti.

O günden bu yana Kanye West ve Bianca Censori yalnızca evlilikleriyle değil, sıra dışı yaşam tarzları ve cesur moda tercihleriyle de adlarından söz ettiriyor. Özellikle Bianca Censori'nin transparan, vücut hatlarını ön plana çıkaran kıyafetleri neredeyse her görüntülenmelerinde dünya basınının manşetlerine taşınırken, Kanye West'in tamamen siyah, bol ve kat kat kombinleri çiftin en çok konuşulan imzası haline geldi.

İlişkileri zaman zaman kriz iddialarıyla da gündeme geldi. Uluslararası basında Bianca Censori'nin Kanye West'in baskın karakterinden ve bitmek bilmeyen projelerinden yorulduğu, çiftin ayrılık aşamasına geldiği yönünde çok sayıda haber yayımlandı. Hatta Kanye West'in bazı şarkı sözlerinde evliliğine dair göndermeler yapması da bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak ikili, sık sık birlikte görüntülenerek haklarındaki söylentilere sessiz kalmayı tercih etti.