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İbiza Sokaklarında Olay Yaratan Görüntüler: Kanye West'in Eşi Bianca Censori Ağızları Açık Bıraktı!

İbiza Sokaklarında Olay Yaratan Görüntüler: Kanye West'in Eşi Bianca Censori Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 16:37
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori, evliliklerinden bu yana yalnızca müzik ve moda dünyasındaki çıkışlarıyla değil, sıra dışı tarzları ve haklarında bitmek bilmeyen iddialarla da gündemden düşmüyor. Son dönemde ilişkilerinin kriz yaşadığı ve ayrılık aşamasına geldikleri konuşulurken, çift bu kez İspanya'nın gözde tatil merkezi İbiza'da objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi cesur kıyafet tercihleriyle dikkat çeken Kanye West ve Bianca Censori'nin son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birlikte verdikleri kareler de ayrılık söylentilerine yeni bir yanıt olarak yorumlandı.

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Dünyaca ünlü rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West ile Avustralyalı mimar Bianca Censori, Aralık 2022'de Kim Kardashian ile boşanmasının hemen ardından sessiz sedasız evlenerek dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Dünyaca ünlü rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West ile Avustralyalı mimar Bianca Censori, Aralık 2022'de Kim Kardashian ile boşanmasının hemen ardından sessiz sedasız evlenerek dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yeezy markasında mimar olarak çalışırken tanışan ikilinin profesyonel ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş, evlilik haberleri ise uzun süre doğrulanmasa da daha sonra resmi belgelerle kesinleşmişti.

O günden bu yana Kanye West ve Bianca Censori yalnızca evlilikleriyle değil, sıra dışı yaşam tarzları ve cesur moda tercihleriyle de adlarından söz ettiriyor. Özellikle Bianca Censori'nin transparan, vücut hatlarını ön plana çıkaran kıyafetleri neredeyse her görüntülenmelerinde dünya basınının manşetlerine taşınırken, Kanye West'in tamamen siyah, bol ve kat kat kombinleri çiftin en çok konuşulan imzası haline geldi.

İlişkileri zaman zaman kriz iddialarıyla da gündeme geldi. Uluslararası basında Bianca Censori'nin Kanye West'in baskın karakterinden ve bitmek bilmeyen projelerinden yorulduğu, çiftin ayrılık aşamasına geldiği yönünde çok sayıda haber yayımlandı. Hatta Kanye West'in bazı şarkı sözlerinde evliliğine dair göndermeler yapması da bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak ikili, sık sık birlikte görüntülenerek haklarındaki söylentilere sessiz kalmayı tercih etti.

Son olarak İspanya'nın gözde tatil merkezlerinden İbiza'da objektiflere yansıyan Kanye West ve Bianca Censori, yine alışılmışın dışındaki tarzlarıyla gündeme oturdu.

Çift, akşam saatlerinde arkadaş grubuyla birlikte yürürken kameralara takıldı. Bianca Censori, derin dekolteli siyah, mayo görünümlü tek parça bir kıyafet tercih etti. Transparan çorap ve siyah topuklu ayakkabılarla kombinini tamamlayan Censori'nin cesur stili kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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