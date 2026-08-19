Avrupa’da Şirket Sırrı Devri Bitti: Tüm Maaşlar Tek Tek Açıklanacak
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Avrupa Birliği genelinde iş hayatının temel dinamiklerini baştan sona değiştirecek tarihi bir süreç resmen hayata geçti. Şirketlerin yıllardır adeta bir 'kurumsal sır' gibi sakladığı ücret politikaları, işe alım süreçlerindeki kriterler ve zam oranları artık tamamen şeffaf hale geliyor. AB’nin 2023 yılında kabul ettiği ve üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlaması için tanınan sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte, çalışan haklarında yeni bir dönem başladı.
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Avrupa'da şirketler maaşları açıklamak zorunda olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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