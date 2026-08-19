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Avrupa’da Şirket Sırrı Devri Bitti: Tüm Maaşlar Tek Tek Açıklanacak

Avrupa’da Şirket Sırrı Devri Bitti: Tüm Maaşlar Tek Tek Açıklanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 12:42
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Avrupa Birliği genelinde iş hayatının temel dinamiklerini baştan sona değiştirecek tarihi bir süreç resmen hayata geçti. Şirketlerin yıllardır adeta bir 'kurumsal sır' gibi sakladığı ücret politikaları, işe alım süreçlerindeki kriterler ve zam oranları artık tamamen şeffaf hale geliyor. AB’nin 2023 yılında kabul ettiği ve üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlaması için tanınan sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte, çalışan haklarında yeni bir dönem başladı.

Kaynak: Oksijen/Akan Abdula

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Avrupa'da şirketler maaşları açıklamak zorunda olacak.

Avrupa'da şirketler maaşları açıklamak zorunda olacak.

Yapılan düzenlemeye göre, çalışanlar artık kendi maaş seviyelerinin yanı sıra kendileriyle aynı veya eşdeğer işi yapan meslektaşlarının ortalama ücretlerini de talep edebilecek. İşverenler, çalışanların performans değerlendirmelerini ve zam dönemlerinde uyguladıkları kriterleri objektif, net ve herkes tarafından erişilebilir ilkeler üzerine kurmak zorunda kalacak.

Yeni uygulamanın en dikkat çekici yönlerinden biri, şeffaflık zorunluluğunun sadece aynı unvana sahip çalışanlarla sınırlı kalmaması. Yapılan işin gerektirdiği beceri düzeyi, harcanan çaba, üstlenilen sorumluluk ve çalışma koşulları dikkate alındığında 'eşit değerde' kabul edilen tüm pozisyonlar bu kapsamda değerlendirilecek.

Avrupa genelinde atılan bu adım, sadece mevzuatla ilgili teknik bir değişiklik olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. AB yönetimi, emeğe biçilen değerin kapalı kapılar arkasında belirlendiği dönemi kapatarak, ücret politikasının açıklanabilir ve savunulabilir bir kurumsal duruş haline gelmesini hedefliyor.

Düzenleme Türkiye'de de olacak mı?

Düzenleme Türkiye'de de olacak mı?

AB Ücret Şeffaflığı Direktifi Türkiye’deki şirketleri doğrudan bağlamıyor. Ancak iş dünyasının dinamikleri, bazı dönüşümlerin yasal zorunluluklardan ziyade küresel rekabet ortamı ve piyasa koşullarıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Avrupa merkezli küresel şirketlerin bu yeni standardı benimsemesiyle birlikte, şeffaflık uygulamasını yalnızca Berlin veya Paris ofisleriyle sınırlandırmak oldukça zorlaşacak.

Süreç içerisinde İstanbul, Ankara veya İzmir’deki bir birimde görev yapan çalışan da doğal olarak benzer bir açık iletişim, tutarlı bir zam politikası ve mantıklı bir ücret yapısı talep etmeye başlayacak. Üstelik bu değişim rüzgarı sadece yabancı sermayeli firmalarla da sınırlı kalmayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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