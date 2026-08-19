Avrupa’da Şirket Sırrı Devri Bitti: Tüm Maaşlar Tek Tek Açıklanacak

Yapılan düzenlemeye göre, çalışanlar artık kendi maaş seviyelerinin yanı sıra kendileriyle aynı veya eşdeğer işi yapan meslektaşlarının ortalama ücretlerini de talep edebilecek. İşverenler, çalışanların performans değerlendirmelerini ve zam dönemlerinde uyguladıkları kriterleri objektif, net ve herkes tarafından erişilebilir ilkeler üzerine kurmak zorunda kalacak.

Yeni uygulamanın en dikkat çekici yönlerinden biri, şeffaflık zorunluluğunun sadece aynı unvana sahip çalışanlarla sınırlı kalmaması. Yapılan işin gerektirdiği beceri düzeyi, harcanan çaba, üstlenilen sorumluluk ve çalışma koşulları dikkate alındığında 'eşit değerde' kabul edilen tüm pozisyonlar bu kapsamda değerlendirilecek.

Avrupa genelinde atılan bu adım, sadece mevzuatla ilgili teknik bir değişiklik olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. AB yönetimi, emeğe biçilen değerin kapalı kapılar arkasında belirlendiği dönemi kapatarak, ücret politikasının açıklanabilir ve savunulabilir bir kurumsal duruş haline gelmesini hedefliyor.