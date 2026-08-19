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Ekonomi
Asgari Ücrete Yeni Formül: SGK Uzmanı Açıkladı

Asgari Ücrete Yeni Formül: SGK Uzmanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 11:18
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Temel gıda maddeleri ile ulaşım giderlerindeki hızlı artış karşısında asgari ücretli ailelerin alım gücü ciddi oranda geriledi. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre net 28 bin 75 TL seviyesinde bulunan mevcut asgari ücretin, güncel yaşam maliyetleri ve açlık sınırının gerisinde kalması, aile geçindiren çalışanlar için yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılıyor. İsa Karakaş, asgari ücrete yeni formülü açıkladı.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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Asgari ücret açlık sınırına yaklaştı.

Asgari ücret açlık sınırına yaklaştı.

Türk-İş Temmuz 2026 verilerine göre açlık sınırı 36 bin 940 TL. Bekar çalışanın yaşama maliyeti 47 bin 758 TL. Yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 TL. Verilere göre asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kaldı. Sektörel veriler ve sendikal raporlar, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ile dört kişilik bir ailenin açlık sınırı arasındaki makasın açıldığını gösteriyor. Verileri değerlendiren Karakaş, “Açlık sınırının bile yüzde 24 gerisindeyiz. Yoksulluk sınırının yüzde 77’sine yakın uzağındayız. Evli ve çocuklu asgari ücretlinin hali daha perişan” dedi.

Hükümetin işverenlere bolca teşvik verdiğini kaydeden Karakaş, “İşveren rahat nefes alıyor.

Asgari ücretli ise ay sonunu getirmek için binbir hesap yapıyor.

Aile geçindiren asgari ücretli ise “kuru ekmek” peşinde” diye konuştu.

SGK uzmanından asgari ücret için yeni formül.

SGK uzmanından asgari ücret için yeni formül.

Asgari ücret için yeni formül önerisinde bulunan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

'Asgari ücretliden her ay yüzde 15 oranında SGK + işsizlik primi kesiliyor. Bu primlerden indirim yapılsın.

Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ve çocuk çağrısına uygun destek verilsin. Zam olmasa bile aile bütçesine yüzde 5 ila 10 arası nefes gelir. Aile geçindiren asgari ücretliye önerimiz doğrultusunda derhal destek verilsin. Yüzde 10’luk bu nefes, milyonlarca tencerede ateşi yeniden yakar. İşverene de hiçbir ilave yük getirmez.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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