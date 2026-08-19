Asgari Ücrete Yeni Formül: SGK Uzmanı Açıkladı
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Temel gıda maddeleri ile ulaşım giderlerindeki hızlı artış karşısında asgari ücretli ailelerin alım gücü ciddi oranda geriledi. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre net 28 bin 75 TL seviyesinde bulunan mevcut asgari ücretin, güncel yaşam maliyetleri ve açlık sınırının gerisinde kalması, aile geçindiren çalışanlar için yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılıyor. İsa Karakaş, asgari ücrete yeni formülü açıkladı.
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Asgari ücret açlık sınırına yaklaştı.
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SGK uzmanından asgari ücret için yeni formül.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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