Asgari Ücrete Yeni Formül: SGK Uzmanı Açıkladı

Türk-İş Temmuz 2026 verilerine göre açlık sınırı 36 bin 940 TL. Bekar çalışanın yaşama maliyeti 47 bin 758 TL. Yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 TL. Verilere göre asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kaldı. Sektörel veriler ve sendikal raporlar, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ile dört kişilik bir ailenin açlık sınırı arasındaki makasın açıldığını gösteriyor. Verileri değerlendiren Karakaş, “Açlık sınırının bile yüzde 24 gerisindeyiz. Yoksulluk sınırının yüzde 77’sine yakın uzağındayız. Evli ve çocuklu asgari ücretlinin hali daha perişan” dedi.

Hükümetin işverenlere bolca teşvik verdiğini kaydeden Karakaş, “İşveren rahat nefes alıyor.

Asgari ücretli ise ay sonunu getirmek için binbir hesap yapıyor.

Aile geçindiren asgari ücretli ise “kuru ekmek” peşinde” diye konuştu.