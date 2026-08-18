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Yılda 50 Gün Çalışıyorlar: 1 Saatte 6 Bin TL Kazanıyorlar

Yılda 50 Gün Çalışıyorlar: 1 Saatte 6 Bin TL Kazanıyorlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 10:06
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Ordu’da fındık sezonu başladı. Hasat edilen fındıkları ayıklamak için zorlu mesaisine başlayan patozcuların kazancı ise gündem oldu. Yılın yaklaşık 50 günü çalışan patozcuların saatlik kazancı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor. 

İşte detaylar. 

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Saatlik Ücret 4 Bin 500 TL’den 6 Bin TL’ye Çıktı

Saatlik Ücret 4 Bin 500 TL’den 6 Bin TL’ye Çıktı

Patozcuların geçen yıl 4 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücreti, bu sezon 6 bin TL’ye yükseldi. Ancak bu rakam yıl boyunca elde edilen düzenli bir gelir anlamına gelmiyor. Patozcuların asıl çalışma dönemi fındık hasadının sürdüğü birkaç haftalık süreç.

Sezonda yaklaşık 50 günlük süreçte, iş yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde çalışma süresi yaklaşık 20 saate kadar çıkabiliyor.

Sahilden Yükseklere Çıkıyorlar

Sahilden Yükseklere Çıkıyorlar

Sahil kesimlerinde başlayan çalışma, buradaki hasadın tamamlanmasının ardından daha yüksek kesimlere taşınıyor. Böylece patozcular, fındığın farklı bölgelerde olgunlaşma ve toplanma zamanına göre sezonu takip ediyor.

Bu nedenle 45-55 günlük dönem, onlar için tek bir noktada geçirilen sabit bir çalışma süresinden çok, fındığın peşinden ilerleyen yoğun bir sezon anlamına geliyor.

Fındık Bol, Patozcuların İşi Yoğun

Bu yıl fındık da bol! Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, sezonun yoğun başladığını ve işlerin gece gündüz sürdüğünü belirtiyor. Sönmez, patozcuların zaman zaman eve gitmeden makinenin başında çalıştığını anlatırken, bu işin ailesinde dededen beri devam ettiğini söylüyor.

Fındık sezonu sona erdiğinde patozcuların bu yoğun mesaisi de bitiyor. Yılın geri kalanında ise farklı işlerle geçimlerini sürdürüyorlar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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