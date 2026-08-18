Yılda 50 Gün Çalışıyorlar: 1 Saatte 6 Bin TL Kazanıyorlar

Sahil kesimlerinde başlayan çalışma, buradaki hasadın tamamlanmasının ardından daha yüksek kesimlere taşınıyor. Böylece patozcular, fındığın farklı bölgelerde olgunlaşma ve toplanma zamanına göre sezonu takip ediyor.

Bu nedenle 45-55 günlük dönem, onlar için tek bir noktada geçirilen sabit bir çalışma süresinden çok, fındığın peşinden ilerleyen yoğun bir sezon anlamına geliyor.

Fındık Bol, Patozcuların İşi Yoğun

Bu yıl fındık da bol! Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, sezonun yoğun başladığını ve işlerin gece gündüz sürdüğünü belirtiyor. Sönmez, patozcuların zaman zaman eve gitmeden makinenin başında çalıştığını anlatırken, bu işin ailesinde dededen beri devam ettiğini söylüyor.

Fındık sezonu sona erdiğinde patozcuların bu yoğun mesaisi de bitiyor. Yılın geri kalanında ise farklı işlerle geçimlerini sürdürüyorlar.