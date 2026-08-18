400 Bin Kişiye Emeklilik Müjdesi: Yarı Zamanlı Çalışan Anne Babalara Prim Telafisi Geliyor
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Çocuklarını büyütmek için yarı zamanlı çalışmayı seçen ancak bu süreçte eksik yatan sigorta primleri nedeniyle emeklilikleri tehlikeye giren sözleşmeli personel için yeni bir dönem başlıyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda görüşülerek bakanlıklar arası uzlaşmaya varılan yeni düzenlemeyle, sözleşmeli çalışanlar da işçi ve memurlar gibi eksik günlerini sonradan borçlanarak tamamlayabilecek.
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Ebeveynlik haklarını kullanarak mesaisini yarıya indiren sözleşmeli personelin prim kaybı mağduriyetine son veriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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