400 Bin Kişiye Emeklilik Müjdesi: Yarı Zamanlı Çalışan Anne Babalara Prim Telafisi Geliyor

Bugüne kadar yalnızca kadrolu memur ve işçilere tanınan eksik primleri sonradan ödeme ayrıcalığı, hazırlanacak yeni kanun teklifiyle birlikte sözleşmeli çalışanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Nüfus Politikaları Kurulu tarafından masaya yatırılan ve ilgili bakanlıkların prensipte el sıkıştığı bu çalışmanın, kısa süre içinde taslak metin haline getirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması planlanıyor.

Mevcut yasalara göre anne veya baba yarı zamanlı bir iş düzenine geçtiğinde maaşı yarıya iniyor ve doğal olarak sosyal güvenlik primleri de eksik yatırılıyor. İşçi ve memurlar çalışmadıkları bu sürelerin primlerini daha sonra kendi bütçelerinden devlete ödeyerek emeklilik hesaplamalarına dahil edebiliyor. Ancak sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar bugüne kadar bu haktan mahrum bırakılıyordu. Yeni düzenleme tam olarak bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye'de şu an 400 binden fazla sözleşmeli kamu personeli görev yapıyor ve bu kişilerin yaklaşık 22 bini halihazırda yarı zamanlı mesai sisteminden faydalanıyor. Kanun teklifinin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesiyle birlikte, çocuklarının bakımıyla ilgilendiği için maaş ve prim kaybı yaşayan binlerce sözleşmeli çalışana geçmişe dönük borçlanma kapısı açılacak. Böylece çalışanlar, eksik yatan prim günlerini kendi istekleriyle tamamlayabilecek ve emeklilik tarihlerinin uzamasının önüne geçmiş olacaklar.