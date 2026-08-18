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400 Bin Kişiye Emeklilik Müjdesi: Yarı Zamanlı Çalışan Anne Babalara Prim Telafisi Geliyor

400 Bin Kişiye Emeklilik Müjdesi: Yarı Zamanlı Çalışan Anne Babalara Prim Telafisi Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 09:38
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Çocuklarını büyütmek için yarı zamanlı çalışmayı seçen ancak bu süreçte eksik yatan sigorta primleri nedeniyle emeklilikleri tehlikeye giren sözleşmeli personel için yeni bir dönem başlıyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nda görüşülerek bakanlıklar arası uzlaşmaya varılan yeni düzenlemeyle, sözleşmeli çalışanlar da işçi ve memurlar gibi eksik günlerini sonradan borçlanarak tamamlayabilecek.

Kaynak: NTV / Sibel Can

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Ebeveynlik haklarını kullanarak mesaisini yarıya indiren sözleşmeli personelin prim kaybı mağduriyetine son veriliyor.

Ebeveynlik haklarını kullanarak mesaisini yarıya indiren sözleşmeli personelin prim kaybı mağduriyetine son veriliyor.

Bugüne kadar yalnızca kadrolu memur ve işçilere tanınan eksik primleri sonradan ödeme ayrıcalığı, hazırlanacak yeni kanun teklifiyle birlikte sözleşmeli çalışanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Nüfus Politikaları Kurulu tarafından masaya yatırılan ve ilgili bakanlıkların prensipte el sıkıştığı bu çalışmanın, kısa süre içinde taslak metin haline getirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması planlanıyor.

Mevcut yasalara göre anne veya baba yarı zamanlı bir iş düzenine geçtiğinde maaşı yarıya iniyor ve doğal olarak sosyal güvenlik primleri de eksik yatırılıyor. İşçi ve memurlar çalışmadıkları bu sürelerin primlerini daha sonra kendi bütçelerinden devlete ödeyerek emeklilik hesaplamalarına dahil edebiliyor. Ancak sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar bugüne kadar bu haktan mahrum bırakılıyordu. Yeni düzenleme tam olarak bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye'de şu an 400 binden fazla sözleşmeli kamu personeli görev yapıyor ve bu kişilerin yaklaşık 22 bini halihazırda yarı zamanlı mesai sisteminden faydalanıyor. Kanun teklifinin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesiyle birlikte, çocuklarının bakımıyla ilgilendiği için maaş ve prim kaybı yaşayan binlerce sözleşmeli çalışana geçmişe dönük borçlanma kapısı açılacak. Böylece çalışanlar, eksik yatan prim günlerini kendi istekleriyle tamamlayabilecek ve emeklilik tarihlerinin uzamasının önüne geçmiş olacaklar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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