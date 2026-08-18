1500 Yıllık Mezardan Çıkan Tarih: Soylu Kadının Mezarından Altın Ayakkabılar Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/mezarda-alti...
Kazakistan'da 1500 yıllık bir mezarda yapılan kazılarda, altın kaplamalı eşsiz bir çift ayakkabı gün yüzüne çıkarıldı. Genç ve soylu bir kadına ait olduğu tespit edilen mezardaki bu gösterişli eşyaların, günlük kullanımdan çok özel bir öteki alem yolculuğu için yerel zanaatkârlar tarafından üretildiği anlaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mangışlak Yarımadası, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe ev sahipliği yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın