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Van'da 7. Sınıftaki Kız Öğrenci Okula Pompalı Tüfekle Geldi: Silahı Öğretmen ve Veliler Aldı

Van'da 7. Sınıftaki Kız Öğrenci Okula Pompalı Tüfekle Geldi: Silahı Öğretmen ve Veliler Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 12:36
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Van'ın Tuşba ilçesinde bu sabah bir ortaokulda korku dolu dakikalar yaşandı. İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na gelen 7. sınıf öğrencisi bir kız çocuğunun yanında pompalı tüfek olduğu fark edildi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle alınan tüfeğin boş olduğu ortaya çıktı.

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Tüfeği öğrencinin elinden öğretmenler ve veliler aldı, ardından okula polis ekipleri çağrıldı.

Tüfeği öğrencinin elinden öğretmenler ve veliler aldı, ardından okula polis ekipleri çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde, ders başlamadan kısa süre önce yaşandı. İsmi açıklanmayan kız öğrencinin sınıfa girerken sergilediği tavırlardan şüphelenen bir öğretmen durumu fark etti; çantasında taşıdığı iddia edilen pompalı tüfek, öğretmen ve velilerin müdahalesiyle öğrencinin elinden alındı.

Okul yönetimi vakit kaybetmeden polise ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne haber verdi. Kısa sürede okula ulaşan polis ekipleri, boş olduğu belirtilen tüfeğe el koydu. Öğrenci ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayı duyan veliler ise çocuklarını almak için okulun önüne akın etti.

Olayı duyan veliler ise çocuklarını almak için okulun önüne akın etti.

Okulda silah bulunduğu haberi kısa sürede mahallede yayıldı. Endişeli veliler, çocuklarının durumunu öğrenmek için Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nun kapısında toplandı; okul bahçesinin önünde uzun süre bekleyiş yaşandı.

Olayın ardından okulda eğitime ara verildi ve öğrenciler evlerine gönderildi. Tüfek alındığı sırada herhangi bir öğrencinin ya da öğretmenin zarar görmediği bildirildi.

Tüfeğin kime ait olduğu ve öğrencinin silaha nasıl ulaştığı araştırılıyor.

Tüfeğin kime ait olduğu ve öğrencinin silaha nasıl ulaştığı araştırılıyor.

İlk incelemelerde tüfeğin içinde fişek bulunmadığı, öğrencinin de çevresindekilere yönelik tehditkâr bir hareket yapmadığı belirlendi. Yetkililerin olayı münferit bir güvenlik ihlali olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Silahın kime ait olduğunun ve 7. sınıf öğrencisinin tüfeğe nasıl ulaştığının tespiti için idari soruşturma başlatıldı. Öğrenci okulun rehberlik servisine yönlendirilirken ailesi de okula çağrıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor; tüfeği okula neden getirdiği sorusunun, öğrencinin ifadesi ve ailesiyle yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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