Van'da 7. Sınıftaki Kız Öğrenci Okula Pompalı Tüfekle Geldi: Silahı Öğretmen ve Veliler Aldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüfeği öğrencinin elinden öğretmenler ve veliler aldı, ardından okula polis ekipleri çağrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayı duyan veliler ise çocuklarını almak için okulun önüne akın etti.
Tüfeğin kime ait olduğu ve öğrencinin silaha nasıl ulaştığı araştırılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın