Van'da 7. Sınıftaki Kız Öğrenci Okula Pompalı Tüfekle Geldi: Silahı Öğretmen ve Veliler Aldı

İlk incelemelerde tüfeğin içinde fişek bulunmadığı, öğrencinin de çevresindekilere yönelik tehditkâr bir hareket yapmadığı belirlendi. Yetkililerin olayı münferit bir güvenlik ihlali olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Silahın kime ait olduğunun ve 7. sınıf öğrencisinin tüfeğe nasıl ulaştığının tespiti için idari soruşturma başlatıldı. Öğrenci okulun rehberlik servisine yönlendirilirken ailesi de okula çağrıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor; tüfeği okula neden getirdiği sorusunun, öğrencinin ifadesi ve ailesiyle yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.