Zeki Müren'in Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Türk sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, vefatının 30. yıl dönümünün hemen ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 20 gün hastanede kalan usta sanatçının muhabire verdiği esprili yanıt, izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı.
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Zeki Müren'in hastane görüntüleri ortaya çıktı: "Çelik gibi, demir gibi, boğa gibi."
Ünlü kalp cerrahına muayene oldu ama bypass ameliyatını kabul etmedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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