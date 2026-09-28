Sanat güneşi Zeki Müren'in hastane görüntüleri ortaya çıktı. Programın aktardığına göre Zeki Müren, 1993'ün eylül ayında kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a getirildi. International Hospital'a kaldırılan sanatçı, tam 20 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Videonun en çok konuşulan anı, hastane yatağında oturan Müren'in muhabirle şakalaştığı bölüm. Yanında beyaz önlüklü bir sağlık çalışanı dururken sağlık durumuyla ilgili soruya kahkahayla karşılık veren sanatçı, 'Turp olmadı. Çelik gibi, demir gibi, boğa gibi' diyor. Esprisini de şu sözlerle tamamlıyor: 'Ben turp diyeyim de siz beni salatanın üstüne koyun. Yok öyle şey.'

İri çerçeveli gözlükleri ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle görüntülenen Müren'in bu hali, sosyal medya kullanıcılarına sanatçının hastalıkla boğuştuğu yıllarda bile esprili tavrından vazgeçmediğini hatırlattı.