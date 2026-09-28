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Zeki Müren'in Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı

Zeki Müren'in Hastane Görüntüleri Ortaya Çıktı

Magazin Zeki Müren
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 13:09
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Türk sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, vefatının 30. yıl dönümünün hemen ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 20 gün hastanede kalan usta sanatçının muhabire verdiği esprili yanıt, izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı.

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Zeki Müren'in hastane görüntüleri ortaya çıktı: "Çelik gibi, demir gibi, boğa gibi."

Zeki Müren'in hastane görüntüleri ortaya çıktı: "Çelik gibi, demir gibi, boğa gibi."

Sanat güneşi Zeki Müren'in hastane görüntüleri ortaya çıktı. Programın aktardığına göre Zeki Müren, 1993'ün eylül ayında kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a getirildi. International Hospital'a kaldırılan sanatçı, tam 20 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Videonun en çok konuşulan anı, hastane yatağında oturan Müren'in muhabirle şakalaştığı bölüm. Yanında beyaz önlüklü bir sağlık çalışanı dururken sağlık durumuyla ilgili soruya kahkahayla karşılık veren sanatçı, 'Turp olmadı. Çelik gibi, demir gibi, boğa gibi' diyor. Esprisini de şu sözlerle tamamlıyor: 'Ben turp diyeyim de siz beni salatanın üstüne koyun. Yok öyle şey.'

İri çerçeveli gözlükleri ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle görüntülenen Müren'in bu hali, sosyal medya kullanıcılarına sanatçının hastalıkla boğuştuğu yıllarda bile esprili tavrından vazgeçmediğini hatırlattı.

Ünlü kalp cerrahına muayene oldu ama bypass ameliyatını kabul etmedi.

Ünlü kalp cerrahına muayene oldu ama bypass ameliyatını kabul etmedi.

Paparazzi'nin haberinde Müren'in zaman zaman dünyaca ünlü kalp cerrahı Michael DeBakey'e muayene olduğu, ancak bypass ameliyatına razı olmadığı da aktarılıyor. Sanatçının o dönem Bodrum'daki evinde, gözlerden uzak ve mütevazı bir hayat sürdüğü belirtiliyor. Programa göre hayranları ve yakın dostları, doğum gününde bile ona ulaşamamanın burukluğunu yaşamıştı.

Kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığıyla uzun yıllar mücadele eden Zeki Müren, bu hastane görüntülerinden yaklaşık 3 yıl sonra, 24 Eylül 1996'da TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen törende geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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