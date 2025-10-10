onedio
Mirasçılar Dava Açmıştı: Zeki Müren Filmine Yasak Geldi

Mirasçılar Dava Açmıştı: Zeki Müren Filmine Yasak Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
10.10.2025 - 15:30

Zeki Müren'in biyografik filminin tanıtımına merhum şarkıcının mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'nın açtığı dava sonrasında yasak getirildi.

Kaynak: Habertürk





Geçtiğimiz yıl yapımcı Mustafa Uslu, 1996'da vefat eden Türk Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurmuştu. Ancak merhum şarkıcının yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı filmin çekimine karşı çıkmıştı.

Habertürk’ün haberine göre; Mustafa Uslu'nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterime sunması üzerine, iki vakıf, hukuki yollara başvurarak dava açtı. Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak Zeki Müren filminin tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı.

Mahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.

