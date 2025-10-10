İrem Derici, Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdü!
İrem Derici’nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü, geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gazeteci Ahmet Hakan, bugün “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı yazısıyla tepki çekti. İrem Derici, “Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya!” diyerek sert çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması kapsamında aralarında İrem Derici'nin de yer aldığı 19 ünlü isim, sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı.
Ancak olayın yankısı sürerken, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
En sert tepki ise İrem Derici’den geldi.
Derici’nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
