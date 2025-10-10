İrem Derici, Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdü!

Yazısında bazı ünlülerin davranış ve tavırlarını eleştirerek, “Normal şartlarda o kafaya ulaşmaları imkansızdı” ifadelerini kullandı.

Yazısının tamamı şöyle:

'Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı.'

Bu cümleler sosyal medyada büyük tepki çekti.