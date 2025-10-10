onedio
İrem Derici, Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan'a Ateş Püskürdü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 15:20

İrem Derici’nin de aralarında bulunduğu 19 ünlü, geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gazeteci Ahmet Hakan, bugün “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı yazısıyla tepki çekti. İrem Derici, “Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya!” diyerek sert çıktı.

İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması kapsamında aralarında İrem Derici'nin de yer aldığı 19 ünlü isim, sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı.

Ünlü isimler önce Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmüş, oradan da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek idrar, kan ve saç örneği vermişlerdi. Aynı günün akşamında ise 19 isim de serbest bırakılmıştı.

Serbest kalan isimlerden biri olan İrem Derici, olayın hemen ardından basının karşısına geçmiş, “Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçlarımı herkese göstereceğim. Bu kariyer için çok emek verdim, ailemi üzmemek için elimden geleni yaptım” demişti.

Kaçıranlar için açıklamasının tamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ancak olayın yankısı sürerken, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında bazı ünlülerin davranış ve tavırlarını eleştirerek, “Normal şartlarda o kafaya ulaşmaları imkansızdı” ifadelerini kullandı. 

Yazısının tamamı şöyle: 

'Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı.'

Bu cümleler sosyal medyada büyük tepki çekti.

En sert tepki ise İrem Derici’den geldi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak öfkesini şu sözlerle dile getirdi:

“Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya.”

Derici’nin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Hızını alamayan Derici, daha sonra da Ahmet Hakan'ın yazısıyla ilgili 'Ya bsg Ahmet' yorumunda bulundu.

