Bugün Sözlenecekti: Sabaha Uyuşturucu Operasyonuyla Uyanan İrem Derici Basın Toplantısı Yaptı!
Sabah saatlerinde 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na götürülen ünlülerden biri olan İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde arkadaşları gibi serbest bırakılmıştı.
Çıkar çıkmaz akşam basın toplantısı yapacağını söyleyen İrem Derici, bugün yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Normal şartlarda bugün sözlenecek olan İrem Derici, sitem etti.
Sabah saatlerinde 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.
Jandarma İl Komutanlığı'ndan evine dönmek üzere ayrılırken kameralara "Hi guys!" diye seslenen İrem Derici, bir açıklamada da bulunmuştu.
İrem Derici, basın toplantısını yaptı.
Moral bozukluğunu bir kenara bırakarak sevgilisi Melih Kunukçu'yla kamera karşısına geçti ve yüzüklerini gösterdiler.❤️
