onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bugün Sözlenecekti: Sabaha Uyuşturucu Operasyonuyla Uyanan İrem Derici Basın Toplantısı Yaptı!

Bugün Sözlenecekti: Sabaha Uyuşturucu Operasyonuyla Uyanan İrem Derici Basın Toplantısı Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 21:28

Sabah saatlerinde 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na götürülen ünlülerden biri olan İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde arkadaşları gibi serbest bırakılmıştı. 

Çıkar çıkmaz akşam basın toplantısı yapacağını söyleyen İrem Derici, bugün yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Normal şartlarda bugün sözlenecek olan İrem Derici, sitem etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabah saatlerinde 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Sabah saatlerinde 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Erken saatlerde 'uyuşturu kullanımına özendirme' suçlamasıyla evlerinden alınan ünlüler, Jandarma İl Komutanlığı'na götürülmüş, ardından da idrar, kan ve saç örneği numunesi vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. 

Kimi yurt dışındaydı, bugünkü karmaşanın içinde yer almadı. 19 ünlü isim, birkaç saat önce serbest bırakıldı ve evlerine döndü. Hadise'yi Ankara konseri, Meriç Aral'ın küçücük bebeği bekliyordu...

Kaçıranlar için bugün yaşananların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Jandarma İl Komutanlığı'ndan evine dönmek üzere ayrılırken kameralara "Hi guys!" diye seslenen İrem Derici, bir açıklamada da bulunmuştu.

Jandarma İl Komutanlığı'ndan evine dönmek üzere ayrılırken kameralara "Hi guys!" diye seslenen İrem Derici, bir açıklamada da bulunmuştu.

'Akşam saatlerinde görüşeceğiz, basın toplantısı yapacağım' diyen İrem Derici, serbest kaldıktan sonra paylaştığı hikayede de basın mensuplarıyla nerede buluşacağının iletildiğini, 21.00'da açıklama yapacağını duyurmuştu.

İrem Derici, basın toplantısını yaptı.

Moral bozukluğunu bir kenara bırakarak sevgilisi Melih Kunukçu'yla kamera karşısına geçti ve yüzüklerini gösterdiler.❤️

Basın toplantısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
12
5
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kamil oba

Tayyip çok konuşup muhalif oldukları için göz dağı vermiş, adalet yok ki memlekette

kamil oba

Binali’nin oğlu MHP liler Akp il başkanları uluslararası ticaretini yaparken Akp zevatının koko ları çekip sosyal medyada paylaşırken bu sanatçıları hukuksuz... Devamını Gör

Sari

kız bosver yap bı tek kagitt 😅😅