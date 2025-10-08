onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Numune Veren Kubilay Aka'dan Muhabirin "Geçmiş Olsun" Dileğine Olay Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 19:35

'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilen ve idrar, kan, saç örneği numunesi veren 19 ünlü isim yavaş yavaş serbest bırakmaya başladı. 

Kubilay Aka'nın muhabirlerin önünden geçerken 'Geçmiş olsun' dileğine verdiği cevap dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sabah saatlerinde 19 ünlü isim için "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla kan, idrar ve saç örneği numunesi vermesi kararı alınmıştı.

Sabahın ilk ışıklarında düzenlenen operasyonda, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray İstanbul Jandarma Komutanlığı'na getirildi. 

İdrar, kan ve saç örneği testleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 19 ünlü isim numunelerini az önce verdi. Emrullah Erdinç'in haberine göre de ünlü isimlerin tümü yavaş yavaş serbest bırakılmaya başladı.

Kaçıranlar için ünlü isimlerin sabahtan bu yana ortaya çıkan en net görüntülerine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Videolar, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken Kubilay Aka'nın bir videosu öne çıktı.

Muhabirlerin önünden polisler eşliğinde geçen Kubilay Aka, muhabirin 'Geçmiş olsun' sorusunu yanıtsız bırakmadı. 

'Geçirenler sağ olsun' dedi.

İşte o anlar:

