Uyuşturucu Operasyonunda Numune Veren Kubilay Aka'dan Muhabirin "Geçmiş Olsun" Dileğine Olay Cevap!
'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilen ve idrar, kan, saç örneği numunesi veren 19 ünlü isim yavaş yavaş serbest bırakmaya başladı.
Kubilay Aka'nın muhabirlerin önünden geçerken 'Geçmiş olsun' dileğine verdiği cevap dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah saatlerinde 19 ünlü isim için "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla kan, idrar ve saç örneği numunesi vermesi kararı alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videolar, sosyal medyada hızla yayılmaya devam ederken Kubilay Aka'nın bir videosu öne çıktı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın