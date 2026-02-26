Her Sabah 5'te İşe Gelen Adam 750 Bin Liralık Tazminat Kazandı: "Duygusal Zarar Var"
İngiltere'nin Manchester kentinde, otizm teşhisi bulunan bir postacının sabah 05.00 olan mesai başlangıç saatinin değiştirilmesi üzerine açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Royal Mail şirketini 'engelliliğe uygun makul düzenleme yapmamak'tan suçlu bularak, çalışana 12 bin 925 sterlin (yaklaşık 750 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.
Uzun yıllardır Eccles bölgesinde görev yapan Darren Williams, 2022 yılında otizm ve ruh sağlığı sorunları teşhisi aldı.
Mahkemeden "duygusal zarar" vurgusu geldi.
