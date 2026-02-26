Her Sabah 5'te İşe Gelen Adam 750 Bin Liralık Tazminat Kazandı: "Duygusal Zarar Var"

Sabahın ilk ışıklarında işe başlamayı bir rutin haline getiren Williams, bu sayede hem sosyal kalabalıktan kaçınıyor hem de mesai bitiminde sağlık sorunları yaşayan eşine vakit ayırabiliyordu. Ancak, geçirdiği bir hastalık izninin ardından işe dönen Williams’a, yönetimi tarafından 'sağlık risklerini azaltma' gerekçesiyle mesai saatinin 06.45’e çekildiği bildirildi.

Williams’ın eski çalışma düzenine dönme talebi, Royal Mail yönetimi tarafından gönderilen çok sayıda e-posta ve mektup ile reddedildi. Bu süreci 'taciz edici' olarak nitelendiren postacı, konuyu istihdam mahkemesine taşıdı. Davaya bakan Hakim Rhodri McDonald, dev lojistik şirketinin elinde gerekli teknolojik imkanlar bulunmasına rağmen, çalışanın engel durumuna uygun bir dağıtım rotası oluşturmak için yeterli çabayı göstermediğine dikkat çekti.