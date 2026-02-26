Türkiye'nin En Kurak Şehrine Lapa Lapa Kar Yağdı: Çiftçiler Bayram Etti

Ekili alanların üzerini yorgan gibi örten kar, ekinleri hem dondan koruyor hem de bahar aylarında ihtiyaç duyulacak nemi toprağa hapsediyor. Karapınar’ın o meşhur rüzgar erozyonuna karşı da doğal bir koruma sağlayan bu yağış, sadece bugünü değil, bölgenin hasat dönemini de güvence altına alıyor. Kuraklığın gölgesindeki ilçede, çocukların kar neşesi çiftçilerin umuduyla birleşerek tüm bölgeye yayıldı.