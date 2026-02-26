onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin En Kurak Şehrine Lapa Lapa Kar Yağdı: Çiftçiler Bayram Etti

Türkiye'nin En Kurak Şehrine Lapa Lapa Kar Yağdı: Çiftçiler Bayram Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 11:15

Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinin başında gelen Konya'nın Karapınar ilçesi, uzun süredir devam eden sessizliğini lapa lapa yağan karla bozdu. Yıllık yağış ortalamasının ülke standartlarının çok altında seyrettiği ilçede, gökyüzünden süzülen her kar tanesi sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda hayati bir can suyu anlamı taşıyor. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini artıran yağış, kısa sürede bozkırı uçsuz buçaksız beyaz bir örtüyle kapladı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağışı geçimini topraktan sağlayan Karapınar halkı ve çiftçiler için büyük bir moral kaynağı oldu.

Kar yağışı geçimini topraktan sağlayan Karapınar halkı ve çiftçiler için büyük bir moral kaynağı oldu.

Bilindiği üzere kar yağışı, yağmura oranla toprak tarafından daha yavaş emildiği için yeraltı su rezervlerini beslemede kritik bir rol oynuyor. Bölgedeki obruk oluşumları ve yeraltı sularının çekilmesi gibi ciddi çevresel sorunlarla mücadele eden ilçe sakinleri, bu kar örtüsünü 'beyaz altın' olarak nitelendiriyor.

Halk kar yağışını bereketli yarınların müjdecisi olarak görüyor.

Halk kar yağışını bereketli yarınların müjdecisi olarak görüyor.

Ekili alanların üzerini yorgan gibi örten kar, ekinleri hem dondan koruyor hem de bahar aylarında ihtiyaç duyulacak nemi toprağa hapsediyor. Karapınar’ın o meşhur rüzgar erozyonuna karşı da doğal bir koruma sağlayan bu yağış, sadece bugünü değil, bölgenin hasat dönemini de güvence altına alıyor. Kuraklığın gölgesindeki ilçede, çocukların kar neşesi çiftçilerin umuduyla birleşerek tüm bölgeye yayıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın