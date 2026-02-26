Türkiye'nin En Kurak Şehrine Lapa Lapa Kar Yağdı: Çiftçiler Bayram Etti
Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinin başında gelen Konya'nın Karapınar ilçesi, uzun süredir devam eden sessizliğini lapa lapa yağan karla bozdu. Yıllık yağış ortalamasının ülke standartlarının çok altında seyrettiği ilçede, gökyüzünden süzülen her kar tanesi sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda hayati bir can suyu anlamı taşıyor. Özellikle kırsal mahallelerde etkisini artıran yağış, kısa sürede bozkırı uçsuz buçaksız beyaz bir örtüyle kapladı.
Kar yağışı geçimini topraktan sağlayan Karapınar halkı ve çiftçiler için büyük bir moral kaynağı oldu.
Halk kar yağışını bereketli yarınların müjdecisi olarak görüyor.
