Bilim Açıkladı: Uygunsuz Yerlerde Neden Gülme Krizi Tutar?
Ciddi bir ortamda, sessizliğin ortasında gelen o durdurulamaz gülme krizini hepimiz biliriz. Yanınızdakiyle göz göze geldiğiniz an kontrolden çıkan bu durum, literatürde 'kilise kahkahası' olarak da bilinir. Ancak bu durum sadece bir nezaketsizlik veya çocuksu bir tavır değil, aslında beynimizin baskı altında nasıl bir nevi 'kısa devre' yaptığının kanıtıdır.
Aşırı resmi ortamlarda (cenazeler, mahkemeler veya ibadethaneler) beynimiz aktif bir inhibisyon (engelleme) durumuna geçer.
Bir savunma mekanizması olarak kahkaha başlar.
Bu krizin asıl kırılma noktası genellikle çevrenizdeki birinin durumunuzu fark ettiği andır.
