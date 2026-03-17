Korelilerin Hareket Halindeki "Buz Balıklarını" Yedikleri Video Akımı Mideleri Altüst Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.03.2026 - 22:09 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 22:10

Her ülkenin kendine özgü bir mutfak kültürü bulunuyor. Bu mutfak kültürleri, genellikle o ülkenin iklim koşullarının ve tarihi geçmişinin bir yansı. Bu nedenle, bir ülkenin mutfak kültürünü anlamak, o ülkenin iklimini ve tarihini anlamak demek bir anlamda. Bunun yanında bir ülkede oldukça sıradan olan bir gıda başka bir ülkede çok garip görülebiliyor. 

Son dönemde sosyal medyada viral olan 'Dans Eden Buz Balığı' akımını görmüş olabilirsiniz. Korelilerin temin etmek için aylarca beklediği balıkları hareket halindeyken afiyetle yediği videolar, bu kültüre alışık olmayanların midesini altüst etti haliyle.

Videodaki "Shirouo" (buz balığı) olarak bilinen küçük, şeffaf balıklar özellikle Japonya'da "Shirouo no Odorigui" yani "Dans Eden Buz Balığı" yemeği olarak oldukça popüler.

Balıklar genellikle bir kasede suyun içinde canlı olarak servis edilir. 'Dans eden' denmesinin sebebi, balıkların ağızda hareket etmeye devam etmesi. Genellikle üzerine çiğ yumurta sarısı ve sirke dökülerek tüketiliyor. Sirkenin balıkları 'uyandırdığı' ve daha fazla hareket etmelerini sağladığı biliniyor. Tadından ziyade, ağızdaki o hareketli ve kaygan dokusu için tercih edilen bir 'deneyim' yemeği. Bu deneyimi kim yaşamak ister, bilemedik.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
