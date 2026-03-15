Bir Veteriner Muayene Etmeye Çalıştığı Kedinin Saldırganlığı Karşısında Ne Yapacağını Bilemedi

Bir Veteriner Muayene Etmeye Çalıştığı Kedinin Saldırganlığı Karşısında Ne Yapacağını Bilemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 11:48

Kediler dünyanın en sevimli canlıları. Aynı zamanda oldukça başına buyruklar. Ne zaman ne yapacakları kestirilemeyen kediler her ne olursa olsun insanın en yakın dostu. Hatta bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde kedilere olan sevgisi ile tanınıyor. Fakat bu sevimli dostlar bazen gereğinden fazla öfkeli olabiliyor. 

Bir veteriner kliniğine gelen aşırı öfkeli kediyi paylaştı. Muayene edene kadar akla karayı seçen veteriner, kedinin öfkesi kaşısında zor anlar yaşadı. O anlar izlerken bile gerilmemize sebep oldu. 

Peki bir kedi neden bu kadar öfkeli olabilir?

Peki bir kedi neden bu kadar öfkeli olabilir?

  • Ortam Değişikliği ve Korku: Kediler, alışık oldukları güvenli alanların dışına çıkarıldıklarında (örneğin veteriner kliniği gibi yabancı kokuların ve seslerin olduğu yerlerde) kendilerini tehdit altında hissederler. Bu 'korku agresyonuna' yol açar.

  • Veteriner Korkusu: Daha önceki veteriner ziyaretlerinde yaşanan aşı, muayene veya kısıtlanma gibi deneyimler kedide travma yaratmış olabilir. Kafese koyulmaya çalışılması veya kafesten zorla çıkarılması bu tepkiyi tetikler.

  • Kısıtlanma Hissi: Videoda görüldüğü gibi, kedinin bir taşıma çantasına kapatılmaya çalışılması veya tutulması, kaçma içgüdüsünü engellediği için kediyi savunmacı bir saldırganlığa itebilir.

  • Ağrı veya Rahatsızlık: Eğer kedinin fiziksel bir acısı varsa, kendisine dokunulması veya hareket ettirilmesi canını yakacağı için bu tür şiddetli tepkiler verebilir.

  • Karakter ve Sosyalleşme: Bazı kediler karakter olarak daha sinirli olabilir veya yavruyken yeterince sosyalleşmedikleri için insan müdahalesine bu denli sert tepki gösterebilirler.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
