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Akılalmaz İhmal İhmal: Bungee Jumping Yapan Kadının Halatını Bağlamayı Unutup Boşluğa Bıraktılar!

Akılalmaz İhmal İhmal: Bungee Jumping Yapan Kadının Halatını Bağlamayı Unutup Boşluğa Bıraktılar!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 08:50

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Ekstrem sporlar her zaman heyecan ve adrenalin arayanların ilk tercihi oluyor. Ancak bu tür aktivitelerde güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması hayati önem taşıyor. En ufak bir dikkatsizlik ya da ihmal, saniyeler içinde geri dönüşü olmayan büyük bir felakete dönüşebiliyor.

Brezilya’da macera dolu anlar yaşamak isteyen 21 yaşındaki genç kadının bungee jumping deneyimi akılalmaz bir ihmalle son buldu. Eğlence ve heyecan dolu başlaması planlanan aktivite, görevlilerin ölümcül hatası nedeniyle bir anda kabusa dönüştü. 40 metreden yere çakılan genç kadının o anları, kameralara da anbean yansıdı.

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Bu nasıl ihmal!

Bu nasıl ihmal!

Bungee jumping yapmak için platforma çıkan genç kadının güvenlik ekipmanları hazırlanırken, görevliler çok kritik bir adımı atladı. Kadının atlayış yapacağı ana halatın bağlantısını yapmayı unutan ekipler, her şey yolundaymış gibi süreci devam ettirdi. Güvenlik zincirinin en önemli halkası eksik olmasına rağmen genç kadın, görevlilerin yönlendirmesiyle kendini 40 metrelik yükseklikten aşağı bıraktı. Ana halatın bağlı olmaması sebebiyle hiçbir esneme ya da durma gerçekleşmedi ve talihsiz kadın hızla zemine çakıldı. 21 yaşındaki Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Görüntüler farklı bir açıdan da böyle kaydedildi;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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