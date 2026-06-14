Akılalmaz İhmal İhmal: Bungee Jumping Yapan Kadının Halatını Bağlamayı Unutup Boşluğa Bıraktılar!

Ekstrem sporlar her zaman heyecan ve adrenalin arayanların ilk tercihi oluyor. Ancak bu tür aktivitelerde güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması hayati önem taşıyor. En ufak bir dikkatsizlik ya da ihmal, saniyeler içinde geri dönüşü olmayan büyük bir felakete dönüşebiliyor.

Brezilya’da macera dolu anlar yaşamak isteyen 21 yaşındaki genç kadının bungee jumping deneyimi akılalmaz bir ihmalle son buldu. Eğlence ve heyecan dolu başlaması planlanan aktivite, görevlilerin ölümcül hatası nedeniyle bir anda kabusa dönüştü. 40 metreden yere çakılan genç kadının o anları, kameralara da anbean yansıdı.