Akılalmaz İhmal İhmal: Bungee Jumping Yapan Kadının Halatını Bağlamayı Unutup Boşluğa Bıraktılar!

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekstrem sporlar her zaman heyecan ve adrenalin arayanların ilk tercihi oluyor. Ancak bu tür aktivitelerde güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması hayati önem taşıyor. En ufak bir dikkatsizlik ya da ihmal, saniyeler içinde geri dönüşü olmayan büyük bir felakete dönüşebiliyor.
Brezilya’da macera dolu anlar yaşamak isteyen 21 yaşındaki genç kadının bungee jumping deneyimi akılalmaz bir ihmalle son buldu. Eğlence ve heyecan dolu başlaması planlanan aktivite, görevlilerin ölümcül hatası nedeniyle bir anda kabusa dönüştü. 40 metreden yere çakılan genç kadının o anları, kameralara da anbean yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu nasıl ihmal!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüler farklı bir açıdan da böyle kaydedildi;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın