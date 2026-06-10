Sosyal Deney Yaparken Gerçek Bir Kahramanla Karşılaşan Ekip Neye Uğradığını Şaşırdı

Sokak ortasında yürürken aniden bir kadının size gizli yardım işareti yaptığını görseniz ne yapardınız? Çoğu insan ne olduğunu anlamadan geçip gider ya da arkasına bakarak uzaklaşır. Ancak toplumsal duyarlılık ve kahramanlık dürtüsü hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkabiliyor.

Bir sosyal medya ekibi, sokaktaki insanların kadına yönelik şiddete karşı tepkisini ölçmek için tehlikeli bir sosyal deneye imza attı. Senaryo gereği bir kadın, yanındaki erkek tarafından zorla götürülüyormuş gibi yaparken çevreye uluslararası 'Bana yardım edin' işaretini gösterdi. İşareti fark eden bir adamın tepkisi, ekibin planlarını tamamen bozdu.