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Miniklerin Gözyaşları İçinde Devam Ettiği Sert Dövüş Antrenmanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Miniklerin Gözyaşları İçinde Devam Ettiği Sert Dövüş Antrenmanı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 11:22

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Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için sporun önemi tartışılamaz bir gerçek. Ancak erken yaşta spora yönlendirilen miniklerin hangi branşlarda, nasıl bir eğitim metodolojisiyle eğitilmesi gerektiği konusu büyük bir soru işareti taşıyor. Özellikle dövüş sporları gibi doğrudan fiziksel temas ve sertlik içeren branşlar, pedagojik açıdan doğru yönetilmediğinde çocukların gelişiminde travmatik izler bırakabiliyor. Sporun sevgi, dostluk ve disiplin odaklı olması gerekirken, henüz oyun çağındaki çocukların sert bir rekabet ve darbe alma psikolojisiyle karşı karşıya kalması toplumsal bir tartışmanın fitilini ateşliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir çocuk muay thai antrenmanı görüntüsü, izleyenler arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açtı. Küçük yaştaki çocukların acı ile ağlasalar da antrenmana devam ettirildikleri o anlara kimileri tepki gösterirken, kimileri ise olması gerekenin bu olduğunu savundu. 

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Peki, dövüş sporlarının çocuk gelişimine etkileri neler ve erken yaşta sert idmanlar yaptırmak ne kadar doğru?

Peki, dövüş sporlarının çocuk gelişimine etkileri neler ve erken yaşta sert idmanlar yaptırmak ne kadar doğru?

Uzman pedagoglar, 8 yaş altındaki çocukların kemik ve kas yapısının henüz tam olarak gelişmediğini, bu dönemde doğrudan kafaya veya gövdeye alınan darbelerin kalıcı fiziksel hasarlara yol açabileceğini belirtiyor. Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da çocukların 'şiddet' ve 'kendini koruma' kavramlarını karmaşık algıladığı bu yaşlarda, sert bir rekabet ortamına sokulmaları ilerleyen yaşlarda saldırganlık eğilimlerine neden olabiliyor. Antrenörlerin ve ailelerin ticari kaygıları ya da başarı hırsını çocuklara yansıtması, minik sporcuların spordan tamamen soğumasıyla sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, bu yaş grubundaki çocukların dövüş sporlarına yönlendirilmesi durumunda idmanların tamamen oyunlaştırılmış, darbesiz ve refleks geliştirmeye dayalı gölge boksu formatında olması gerektiğinin altını çiziyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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