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Adrenalin Tutkusu Felaketle Bitti: Köprüden Atlayış Yapan Genç Kazadan Sonraki Halini Paylaştı

Adrenalin Tutkusu Felaketle Bitti: Köprüden Atlayış Yapan Genç Kazadan Sonraki Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 22:50 Son Güncelleme: 09.06.2026 - 23:06

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Gençlik ateşi, heyecan arayışı ve arkadaş ortamının yarattığı o anlık cesaret duygusu bazen insanı geri dönüşü olmayan yollara sürükleyebiliyor. Sosyal medyanın hayatımızın merkezine oturmasıyla birlikte, sırf birkaç saniyelik videolarla ilgi toplamak ya da akranlarına rüştünü ispat etmek isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak sınırları zorlarken güvenliği hiçe saymanın bedeli maalesef çok ağır oluyor. Bir anlık dikkatsizlik veya aşırı öz güven, tüm bir geleceği saniyeler içinde karartmaya yetiyor.

Yüksek bir taş köprüden suya tehlikeli bir atlayış gerçekleştiren gencin feci kazası sosyal medyada viral oldu. Arkadaş grubunun tezahüratları eşliğinde kendini boşluğa bırakan gencin o anları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kazadan sonraki hali ise pek çok kişiye ders oldu.

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Yüksekten suya veya su kenarına atlamak dışarıdan bakıldığında sadece adrenalin dolu eğlenceli bir aktivite gibi görünse de aslında çok ciddi fiziksel riskler barındırır.

Yüksekten suya veya su kenarına atlamak dışarıdan bakıldığında sadece adrenalin dolu eğlenceli bir aktivite gibi görünse de aslında çok ciddi fiziksel riskler barındırır.

Belirli bir yüksekliğin ardından suyun yüzeyi, beton etkisi yaratmaya başlar. Hele ki hedef şaşırıp kayalık gibi sert bir zemine çakılma gerçekleştiğinde, vücudun maruz kaldığı kinetik enerji doğrudan kemik yapısına ve iç organlara darbe vurur. Bu tarz kazalarda en sık karşılaşılan durumlar spinal kord yaralanmaları, yani omurilik zedelenmeleridir. Omurilik, beyin ile vücut arasındaki iletişimi sağlayan ana otoban olduğu için burada meydana gelecek bir kopma veya ezilme, kalıcı felç riskini doğurur. Bu sebeple gerekli önlemleri almadan, rastgele atlayış gerçekleştirmek ölümcül kazalara sebebiyet verebilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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