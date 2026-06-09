Adrenalin Tutkusu Felaketle Bitti: Köprüden Atlayış Yapan Genç Kazadan Sonraki Halini Paylaştı

Gençlik ateşi, heyecan arayışı ve arkadaş ortamının yarattığı o anlık cesaret duygusu bazen insanı geri dönüşü olmayan yollara sürükleyebiliyor. Sosyal medyanın hayatımızın merkezine oturmasıyla birlikte, sırf birkaç saniyelik videolarla ilgi toplamak ya da akranlarına rüştünü ispat etmek isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak sınırları zorlarken güvenliği hiçe saymanın bedeli maalesef çok ağır oluyor. Bir anlık dikkatsizlik veya aşırı öz güven, tüm bir geleceği saniyeler içinde karartmaya yetiyor.

Yüksek bir taş köprüden suya tehlikeli bir atlayış gerçekleştiren gencin feci kazası sosyal medyada viral oldu. Arkadaş grubunun tezahüratları eşliğinde kendini boşluğa bırakan gencin o anları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kazadan sonraki hali ise pek çok kişiye ders oldu.