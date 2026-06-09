Dışı Harabe İçi Saray! Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evine Giden Yıkık Dökük Yolu Paylaştı

Sosyal medyada bazen insanların dışarıdan gördükleri hayatlar ile madalyonun diğer yüzündeki gerçekler arasındaki o devasa uçurum, bazen mizahi bir dille gözler önüne seriliyor. Estetik kaygıların, kusursuz görünen yaşam alanlarının ve dijital dünyadaki mükemmeliyetçiliğin aslında ne kadar izole ve yapay kalabildiğini gösteren paylaşımlar son dönemin en büyük eğlencesi haline geldi.

Bir içerik üreticisinin kendi günlük rotasını ve evini paylaştığı video beğeni topladı. Videoda İstanbul'un sokaklarındaki o tanıdık kaosu lüksün doruklarıyla birleşti. Ortaya ise akıma nokta koyan bir görüntü çıktı.

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