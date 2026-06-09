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Dışı Harabe İçi Saray! Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evine Giden Yıkık Dökük Yolu Paylaştı

Dışı Harabe İçi Saray! Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Boğaz Manzaralı Evine Giden Yıkık Dökük Yolu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 20:33

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Sosyal medyada bazen insanların dışarıdan gördükleri hayatlar ile madalyonun diğer yüzündeki gerçekler arasındaki o devasa uçurum, bazen mizahi bir dille gözler önüne seriliyor. Estetik kaygıların, kusursuz görünen yaşam alanlarının ve dijital dünyadaki mükemmeliyetçiliğin aslında ne kadar izole ve yapay kalabildiğini gösteren paylaşımlar son dönemin en büyük eğlencesi haline geldi. 

Bir içerik üreticisinin kendi günlük rotasını ve evini paylaştığı video beğeni topladı. Videoda İstanbul'un sokaklarındaki o tanıdık kaosu lüksün doruklarıyla birleşti. Ortaya ise akıma nokta koyan bir görüntü çıktı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZNTug...
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Bu manzaraya değer!

Bu manzaraya değer!

Videonun ilk saniyelerinde bizi karşılayan manzara son derece tanıdık. Yıkık dökük bina cepheleri, tuğlaları dışarı fırlamış eski duvarlar, her köşesinden inşaat telleri ve yeşil koruma örtüleri sarkan şantiye sokakları. Dar kaldırımlarda yürürken karşılaşılan o köhne, dökülen ve gri atmosfer, izleyicide sıradan ya da bakımsız bir arka mahalle izlenimi uyandırıyor. Tozun toprağın içinden, daracık apartman boşluklarından geçerek ilerleyen bu yolculuk, tam bitti dediğiniz anda izleyiciyi adeta ters köşe yapıyor.

Kapı açıldığında ise bambaşka bir evrene adım atıyorsunuz. Ayaklarınızın altında uzanan kusursuz ahşap parkeler, modern tasarımlı lüks bir mutfak ve her şeyden önemlisi, göz alabildiğine uzanan muazzam bir İstanbul Boğazı manzarası. Kimileri asıl önemli olanın dışardaki yaşam olduğunu savunurken kimileri ise o eve ulaşmanın bazı yolları aşmaya değeceğini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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