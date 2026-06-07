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Bir İçerik Üreticisi "Bu Balkondan Bir Şey Olmaz" Diyenleri Utandıran Bir Dekorasyona İmza Attı

Bir İçerik Üreticisi "Bu Balkondan Bir Şey Olmaz" Diyenleri Utandıran Bir Dekorasyona İmza Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 15:56

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Evlerde genellikle ardiye olarak kullanılan ya da 'buraya hiçbir şey sığmaz' denilerek kendi haline bırakılan dar balkonlar, aslında doğru dokunuşlarla evin en keyifli köşesi haline gelebilir. Çoğu zaman alanın darlığı göz korkutsa da dikey alanları kullanmak ve işlevsel mobilyalar seçmek bu alanları tamamen değiştirebiliyor. Metrekaresi küçük alanlarda yaratıcılığı konuşturmak, kasvetli bir görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak içinizi açacak bir dinlenme alanı sunabiliyor. Tabii bunun için doğru planlama yapmak ve bütçeyi akıllıca yönetmek gerekiyor.

Sosyal medyada 'Bu balkondan bir şey olmaz, uğraşma' eleştirilerine kulak asmayarak daracık alanını baştan yaratan bir kullanıcının değişim videosu büyük ilgi gördü. Kullanıcının kararlılıkla dönüştürdüğü balkonun eski ve yeni hali arasındaki devasa fark, yaz gelirken balkonunu değerlendirmek isteyenlere de ilham verdi. 

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Peki küçük balkonlar nasıl değerlendirilebilir?

Peki küçük balkonlar nasıl değerlendirilebilir?

İlk olarak, zemindeki karmaşık desenli eski halıların yerini alan açık antrasit tonlarındaki zemin kaplaması, ortama modern ve ferah bir baz oluşturuyor. Duvarların beyaza boyanması yerine huzur veren soft yeşil bir tonun tercih edilmesi, balkona adeta bir doğa havası katmış. Alan dar olduğu için mobilya seçiminde akıllıca davranılmış; hantal koltuklar yerine canlı kiremit tonlarında, yuvarlak hatlı iki adet berjer yerleştirilmiş. Berjerlerin arasındaki pötikare örtülü küçük sehpa ve üzerindeki balkabağı objesi ise samimi bir kafe ortamı hissi yaratıyor.

Dar alanların en büyük kurtarıcısı duvarları değerlendirmektir. Duvarda kullanılan ahşap akordeon çit ve üzerine sarılan yapay sarmaşıklar, dikey alanda yeşilin gücünü kullanarak derinlik hissi yaratmış. Balkonun uç kısmına asılan makrome salıncak ise hem alandan tasarruf sağlıyor hem de balkona bohem bir şıklık katıyor. Sıradan parmaklıkların cam balkon sistemiyle kapatılması, bu alanı sadece yazın değil, dört mevsim boyunca keyifle kullanılabilecek korunaklı bir kış bahçesine dönüştürmüş. Tavandan sarkan hasır detaylı aydınlatma ve saksılardaki renkli çiçek dokunuşları da dar alanların doğru ışık ve aksesuarlarla ne kadar ferah durabileceğini kanıtlıyor. Ekstra büyük mobilyalar yerine her objenin alanın ölçeğine göre seçilmesi, bu dönüşümün en büyük başarı sırrı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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