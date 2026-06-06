New York'ta Aylık 899 Dolar Bedelle Tutulan Dünyanın En Küçük Dairesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Büyük şehirlerin bitmek bilmeyen karmaşası, astronomik kira bedelleri ve her geçen gün zorlaşan yaşam koşulları, barınma alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeye devam ediyor. Artık metropollerde yaşayan birçok insan için geniş salonlar veya fazladan odalar yerini minimalizmin sınırlarını zorlayan mikro yaşam alanlarına bıraktı.

Sosyal medyada, New York'un göbeğinde aylık 899$ gibi bir bedelle kiralanan daire paylaşıldı. Kelimenin tam anlamıyla 'dünyanın en küçük dairesi' izlerken bile içimizi daralttı.

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