New York'ta Aylık 899 Dolar Bedelle Tutulan Dünyanın En Küçük Dairesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

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Büyük şehirlerin bitmek bilmeyen karmaşası, astronomik kira bedelleri ve her geçen gün zorlaşan yaşam koşulları, barınma alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeye devam ediyor. Artık metropollerde yaşayan birçok insan için geniş salonlar veya fazladan odalar yerini minimalizmin sınırlarını zorlayan mikro yaşam alanlarına bıraktı.
Sosyal medyada, New York'un göbeğinde aylık 899$ gibi bir bedelle kiralanan daire paylaşıldı. Kelimenin tam anlamıyla 'dünyanın en küçük dairesi' izlerken bile içimizi daralttı.
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Büyük şehirlerde hayatta kalabilmek adına tercih edilen bu tarz mikro daireler, dışarıdan bakıldığında sadece ekonomik bir çözüm gibi görünse de uzun vadede insan psikolojisi ve günlük yaşam üzerinde ciddi etkiler bırakıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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