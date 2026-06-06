Makineleri Alt Eden Küçük Kutu: "Ben Robot Değilim" Testi Nasıl Çalışıyor?

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İnternette gezinirken hemen her gün karşımıza çıkan 'Ben robot değilim' kutucuğu, çoğumuz için sadece saniyelerimizi alan sıradan bir prosedürden ibaret. Ancak o küçük kutunun arkasında, dijital dünyanın en büyük güvenlik savaşlarından biri dönüyor.
'mehmetuzum' isimli içerik üreticisi reCAPTCHA sistemlerinin insan ile bot ayrımını nasıl yaptığını anlattı.
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Görünmez Takip: reCAPTCHA Arkasında Çalışan Algoritma
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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