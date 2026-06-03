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Bir Doktor Bilimsel Olarak Açıkladı: Kızıl Saçlılar Genel Anesteziden Daha mı Zor Uyanıyor?

Bir Doktor Bilimsel Olarak Açıkladı: Kızıl Saçlılar Genel Anesteziden Daha mı Zor Uyanıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 11:07

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İnternette dolaşan bazı bilgilerin şehir efsanesi mi yoksa bilimsel bir gerçek mi olduğunu ayırt etmek her zaman kolay olmuyor. Özellikle insan vücudu ve genetik söz konusu olduğunda, kulaktan kulağa yayılan iddiaların arkasında şaşırtıcı tıbbi fenomenler çıkabiliyor. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan 'Kızıl saçlı insanlara narkoz etki etmiyor' iddiası da uzun süre bir mit olarak görülse de, modern tıp bu durumun arkasında yatan ciddi bir genetik gerçeği gözler önüne seriyor. Ameliyat masasına yatacak bir hastanın dış görünüşü, aslında operasyonun tüm seyrini değiştirebilecek farmakolojik bir veri barındırıyor.

Dr. Furkan Ümit Bal, kızıl saçlı hastaların anestezi yönetimindeki özel durumunu bilimsel detaylarıyla paylaştı. Deneyimli hekim, kızıl saç rengine sahip bireylerin ameliyathanede bir stil tercihiyle değil, doğrudan operasyon yönetimini etkileyen genetik bir kodla değerlendirildiğini aktardı. Paylaşım, özellikle sağlık çalışanları ve operasyon geçirmeyi düşünen kızıl saçlı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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Mesele Tamamen Genetik: MC1R Mutasyonu ve Ağrı Eşiği

Mesele Tamamen Genetik: MC1R Mutasyonu ve Ağrı Eşiği

Kızıl saçlı bireylerin anestezi karşısındaki bu özel durumunun temelinde, onlara bu benzersiz saç rengini veren MC1R genindeki mutasyon yatıyor. Bu genetik değişim, sadece dış görünüşü belirlemekle kalmıyor; doğrudan beyindeki ağrı reseptörlerini ve vücudun anestezi ilaçlarına verdiği yanıtı da kökten etkiliyor. Klinik gözlemler ve tıp literatüründeki veriler, kızıl saçlı insanların diğer bireylere kıyasla yaklaşık %20 daha fazla anestezik ajana ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla 'anestezi etki etmiyor' demek yerine, anesteziye karşı dirençli bir metabolizma yapısına sahip olduklarını söylemek çok daha doğru bir yaklaşım oluyor.

Üstelik bu durum sadece uyutulma süreciyle de sınırlı kalmıyor; kızıl saçlı hastaların ağrıyı hissetme eşikleri de ciddi farklılıklar gösteriyor. Bu bireyler özellikle soğuk ve sıcak gibi termal ağrılara karşı çok daha hassas bir yapıya sahipler. Ameliyat esnasında anestezi ekibi, masadaki hastanın genetik yatkınlığını hesaba katarak ilaç dozlarını baştan planlıyor. Operasyon boyunca anestezi derinliğini anlık olarak gösteren gelişmiş monitörler çok daha sıkı takip ediliyor ve dozlar hastanın bireysel ihtiyacına göre saniyeler içinde revize ediliyor. Modern anesteziyolojide her hastanın kendine has bir genetik kod olduğu unutulmamalıdır; ancak kızıl saç genine sahipseniz, ameliyat öncesinde bu durumu anestezi doktorunuzla paylaşmanız konforlu bir operasyon süreci geçirmek adına kritik önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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