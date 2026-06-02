Uzman Gıda Mühendisi Sosyal Medyanın Yeni Trendi Hakkında Uyardı: "Bile Bile Kansere Yakalanmayın!"

Peki konserve kutular neden bu kadar tehlikeli?

1. Yüksek Isıya Dayanıklı Olmayan Kimyasal Kaplamalar

Konserve kutularının iç yüzeyinde, gıdanın metal ile temasını kesmek ve paslanmayı önlemek için özel koruyucu laklar ve kaplamalar kullanılır. Bu kaplamalar sadece oda sıcaklığında ya da normal saklama koşullarında gıdayı korumak üzere tasarlanmıştır. Kutuyu doğrudan ocağın alevine veya yüksek ısıya maruz bıraktığınızda bu kimyasal kaplama erir, çözünür ve doğrudan içine koyduğunuz suya ya da gıdaya sızar.

2. Ağır Metal Zehirlenmesi ve Özel Alaşımlar

Konserve kutuları paslanmaz çelik tencereler gibi yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzemeler değildir. İçeriğindeki özel metal alaşımlar aşırı ısı altında form değiştirir ve gıdaya kurşun, kalay veya diğer ağır metallerin geçmesine neden olabilir. Bu metallerin vücutta birikmesi uzun vadede iç organ harabiyetine yol açar.

3. Doğrudan Kansere Davetiye

Ateşle doğrudan temas eden kutudan yemeğe geçen bu kimyasallar ve ağır metaller güçlü kanserojen maddelerdir. 'Ocak kirlenmesin' ya da 'temizlikle uğraşmayayım' diye bu yöntemi kullanmak, toksik maddeleri bile isteye vücuda almak ve kanser hücrelerini tetiklemek anlamına gelir.