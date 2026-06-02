Uzman Gıda Mühendisi Sosyal Medyanın Yeni Trendi Hakkında Uyardı: "Bile Bile Kansere Yakalanmayın!"

Pelin Yelda Göktepe
02.06.2026 - 18:14

Sosyal medyada pratiklik adı altında yayılan bazı mutfak alışkanlıkları, göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Özellikle temizlik zahmetinden kaçmak ya da nostaljik bir hava yaratmak uğruna yapılan uygulamalar, insan sağlığını doğrudan tehdit eden gizli tehlikelere dönüşüyor. Farkında olmadan mutfakta tencere ve cezve yerine kullanılan bu atık malzemeler, vücuda her kullanımda zehir zerk edilmesine yol açıyor.

Mutfaktaki hayati tehlikelere dikkat çeken Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sosyal medyada viral olan tehlikeli akımlara karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Eski biber ve domates salçası konservelerinin, atık kutularının ocak üzerinde tencere niyetine kullanılmasının kansere doğrudan davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZCO02...
Ocağınız kirlenmesin, cila veya yağ lekeleriyle uğraşmayın diye boş salça kutularının içinde yumurta haşlamak ya da patlıcan, biber közlemek sandığınızdan çok daha ağır bedeller ödetebilir.

Peki konserve kutular neden bu kadar tehlikeli?

1. Yüksek Isıya Dayanıklı Olmayan Kimyasal Kaplamalar

Konserve kutularının iç yüzeyinde, gıdanın metal ile temasını kesmek ve paslanmayı önlemek için özel koruyucu laklar ve kaplamalar kullanılır. Bu kaplamalar sadece oda sıcaklığında ya da normal saklama koşullarında gıdayı korumak üzere tasarlanmıştır. Kutuyu doğrudan ocağın alevine veya yüksek ısıya maruz bıraktığınızda bu kimyasal kaplama erir, çözünür ve doğrudan içine koyduğunuz suya ya da gıdaya sızar.

2. Ağır Metal Zehirlenmesi ve Özel Alaşımlar

Konserve kutuları paslanmaz çelik tencereler gibi yüksek sıcaklıklara dayanabilen malzemeler değildir. İçeriğindeki özel metal alaşımlar aşırı ısı altında form değiştirir ve gıdaya kurşun, kalay veya diğer ağır metallerin geçmesine neden olabilir. Bu metallerin vücutta birikmesi uzun vadede iç organ harabiyetine yol açar.

3. Doğrudan Kansere Davetiye

Ateşle doğrudan temas eden kutudan yemeğe geçen bu kimyasallar ve ağır metaller güçlü kanserojen maddelerdir. 'Ocak kirlenmesin' ya da 'temizlikle uğraşmayayım' diye bu yöntemi kullanmak, toksik maddeleri bile isteye vücuda almak ve kanser hücrelerini tetiklemek anlamına gelir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
