Uzman Gıda Mühendisi Sosyal Medyanın Yeni Trendi Hakkında Uyardı: "Bile Bile Kansere Yakalanmayın!"

Sosyal medyada pratiklik adı altında yayılan bazı mutfak alışkanlıkları, göründüğü kadar masum olmayabiliyor. Özellikle temizlik zahmetinden kaçmak ya da nostaljik bir hava yaratmak uğruna yapılan uygulamalar, insan sağlığını doğrudan tehdit eden gizli tehlikelere dönüşüyor. Farkında olmadan mutfakta tencere ve cezve yerine kullanılan bu atık malzemeler, vücuda her kullanımda zehir zerk edilmesine yol açıyor.
Mutfaktaki hayati tehlikelere dikkat çeken Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, sosyal medyada viral olan tehlikeli akımlara karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Eski biber ve domates salçası konservelerinin, atık kutularının ocak üzerinde tencere niyetine kullanılmasının kansere doğrudan davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.
Ocağınız kirlenmesin, cila veya yağ lekeleriyle uğraşmayın diye boş salça kutularının içinde yumurta haşlamak ya da patlıcan, biber közlemek sandığınızdan çok daha ağır bedeller ödetebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın