article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ablası Nihal Candan'a Seslendi: Mezar Başında Ağlayan Bahar Candan'ın Sözleri Gündem Oldu

Ablası Nihal Candan'a Seslendi: Mezar Başında Ağlayan Bahar Candan'ın Sözleri Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2026 - 22:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Nihal Candan'ın vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, ablasının mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Türkiye'nin gündemine ilk olarak moda yarışmalarıyla girmişti.

Bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Türkiye'nin gündemine ilk olarak moda yarışmalarıyla girmişti.

Özellikle 'Bu Tarz Benim' yarışmasındaki renkli tavırları, sıra dışı açıklamaları ve dikkat çeken stilleri sayesinde kısa sürede büyük bir popülerlik elde eden kardeşler, yarışma sonrasında sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Televizyon programları, reklam anlaşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettiren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 

Fakat ilerleyen süreçte isimleri yalnızca şöhretleriyle değil, yaşadıkları hukuki süreçlerle de gündeme geldi. 2023 yılında yürütülen dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun süre kamuoyunun yakın takibinde kalan dava süreci boyunca özellikle Nihal Candan'ın sağlık durumundaki kötüleşme dikkat çekti. Cezaevinde kaldığı dönemde ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, sağlık sorunlarının ağırlaşması nedeniyle tahliye edilirken, Bahar Candan da ilerleyen süreçte cezaevinden çıktı. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Tahliyesinin ardından Nihal Candan'ın yaşadığı sağlık mücadelesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Tahliyesinin ardından Nihal Candan'ın yaşadığı sağlık mücadelesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Cezaevinde geçirdiği süreçte anoreksiya nervoza ile mücadele etmeye başlayan Candan'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği ortaya çıktı. İlk dönemde toparlanmaya çalıştığı ve tedavi gördüğü konuşulsa da ilerleyen aylarda yeniden ciddi kilo kaybı yaşadığı görüldü. Hastalığı nedeniyle yemek yemeyi ve bazı tıbbi müdahaleleri reddettiği sık sık gündeme gelirken, sağlık durumu her geçen gün daha da ağırlaştı. 

Nihal Candan'ın yaklaşık 23 kiloya kadar düştüğü ve yoğun bakım sürecinde birkaç kez kalbinin durduğu açıklandı. Tedavi sırasında yapılan müdahalelere rağmen 30 yaşındaki fenomen isim hayatını kaybetti. Ölümü yalnızca magazin dünyasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken anoreksiya nervoza hastalığı yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri oldu

.Nihal Candan'ın vefatının ardından annesi Umut Candan ve kardeşleri Bahar ile Su Candan oldukça zor bir yas sürecine girdi.

Özellikle aile bireylerinin zaman zaman yaptıkları paylaşımlar ve anma mesajları sosyal medyada sık sık gündem olmaya devam etti. Geçtiğimiz saatlerde ise Bahar Candan ve Su Candan'ın Nihal Candan'ın mezarı başında çektikleri videolar sosyal medyada yeniden geniş yankı uyandırdı. 

Paylaşılan görüntülerde mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan Bahar Candan'ın sözleri dikkat çekti. Kardeş acısıyla konuşmakta zorlanan Bahar Candan, 'Ablacığım biz çok güzel olduğumuz için ve ailemiz bizi çok sevdiği için bizi çok kıskandılar ve bize iftira attılar. Ve onlar senin gibi cennete gitmeyecekler, onlar cehennemde yanacaklar' ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada binlerce yorum alırken, Bahar Candan'ın sözleri dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın