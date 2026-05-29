Ablası Nihal Candan'a Seslendi: Mezar Başında Ağlayan Bahar Candan'ın Sözleri Gündem Oldu

Özellikle 'Bu Tarz Benim' yarışmasındaki renkli tavırları, sıra dışı açıklamaları ve dikkat çeken stilleri sayesinde kısa sürede büyük bir popülerlik elde eden kardeşler, yarışma sonrasında sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Televizyon programları, reklam anlaşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettiren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Fakat ilerleyen süreçte isimleri yalnızca şöhretleriyle değil, yaşadıkları hukuki süreçlerle de gündeme geldi. 2023 yılında yürütülen dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzun süre kamuoyunun yakın takibinde kalan dava süreci boyunca özellikle Nihal Candan'ın sağlık durumundaki kötüleşme dikkat çekti. Cezaevinde kaldığı dönemde ciddi kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, sağlık sorunlarının ağırlaşması nedeniyle tahliye edilirken, Bahar Candan da ilerleyen süreçte cezaevinden çıktı. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı.