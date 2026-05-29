Tuğba Özay'ın Ağır Küfürlerle Dolu Yeni Şarkısının Sözleri Gündem Oldu

Modellik kariyeriyle hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınan mankenlerinden biri haline gelen Özay, daha sonra oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık gibi farklı alanlarda da boy göstermişti. Podyumlardaki başarısını ekranlara taşımayı başaran ünlü isim, yıllar içerisinde kendine has tavrı ve çıkışlarıyla da dikkat çekti.

Son dönemde ise kariyerine ağırlıklı olarak müzik alanında devam eden Özay, çeşitli konserler, sahne programları ve matinelerde seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, zaman zaman yaptığı sıra dışı açıklamalar, iddialı sahne kostümleri ve dikkat çeken çıkışlarıyla da konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çoğu zaman gündem olurken, takipçileri tarafından hem desteklenen hem de eleştirilen isimlerden biri olmayı başarıyor.