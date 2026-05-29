Tuğba Özay'ın Ağır Küfürlerle Dolu Yeni Şarkısının Sözleri Gündem Oldu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2026 - 19:49
Tuğba Özay'ın üç hafta önce yayınladığı 'Vallahi de Bilmiyorum' adlı şarkısı yeniden gündeme geldi. Şarkının küfürlü sözleri ve performansı sosyal medyada tartışma yarattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuğba Özay, yıllardır magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Modellik kariyeriyle hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye'nin en tanınan mankenlerinden biri haline gelen Özay, daha sonra oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık gibi farklı alanlarda da boy göstermişti. Podyumlardaki başarısını ekranlara taşımayı başaran ünlü isim, yıllar içerisinde kendine has tavrı ve çıkışlarıyla da dikkat çekti.

Son dönemde ise kariyerine ağırlıklı olarak müzik alanında devam eden Özay, çeşitli konserler, sahne programları ve matinelerde seyircisiyle buluşmayı sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, zaman zaman yaptığı sıra dışı açıklamalar, iddialı sahne kostümleri ve dikkat çeken çıkışlarıyla da konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çoğu zaman gündem olurken, takipçileri tarafından hem desteklenen hem de eleştirilen isimlerden biri olmayı başarıyor.

Bu kez gündeme gelme sebebi yeni çıkardığı şarkı oldu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir canlı performans videosu kısa sürede dikkat çekti. Videoda Tuğba Özay'ın yaklaşık üç hafta önce YouTube'da yayınladığı 'Vallahi de Bilmiyorum' isimli şarkıyı seslendirdiği görüldü. Ancak şarkıyı gündeme taşıyan şey melodisinden çok sözleri oldu. Özellikle şarkının ilerleyen bölümlerinde yer alan sert ifadeler ve ağır küfürlü sözler sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kullanılan dili oldukça sert buldu. Bununla birlikte sosyal medyada dikkat çeken bir başka yorum da Tuğba Özay'ın sahne performansında ve şarkının bazı bölümlerindeki tavırlarında Banu Alkan'ı taklit ettiği yönündeydi. Bu benzerliği dile getiren kullanıcılar, videonun altına çok sayıda yorum bıraktı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Tuğba Özay'ın yeni şarkısını günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline getirdi.

Vallahi de bilmiyorum

Billahi de bilmiyorum

Dünya nereye gidiyor

Bilmiyorum bilmiyorum

...

Kafanızı s.....m (bip)

Meğer düzen böyle imiş

Defolup olup gidiyorum

...

Ölünüzü

Dirinizi

Her gün birinizi

Bir gün hepinizi

Hepinizi

Hepinizi

Hepinissssssssssssssssss

Selamlıyorum..!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
