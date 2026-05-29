Duvarların Dili Olsa Da Konuşsa: Kimseye İtiraf Edemediğiniz 10 "Yalnızlık" Alışkanlığı!
Evde tek başınayken dünyanın en medeni insanı gibi davrandığını söyleme bize, yemeyiz! O dış kapı kapandığı an, perdeler çekildiği an içindeki o tuhaf, tatlı ve biraz da absürt insan ortaya çıkıyor, biliyoruz. Kimseye itiraf edemediğin, 'Bunu sadece ben yapıyorum galiba' dediğin o gizli alışkanlıklarını masaya yatırıyoruz. Hazırsan kapıyı kilitle, kulaklığını tak ve başla. Unutma, burası güvenli bölge; hepimiz yapıyoruz!
1. Banyoda, elinde şampuan şişesiyle sanki binlerce kişiye konser veriyormuş gibi bağıra bağıra şarkı söylemek.
2. Telefonda konuşurken fark etmeden evin içinde turlamak, hatta kendini bir anda mutfak tezgahına oturmuş bulmak.
3. Dışarıdan gelince kıyafetleri doğrudan sandalyenin, koltuğun veya yatağın üzerine yığıp orada yeni bir ekosistem oluşturmak.
4. Aynanın karşısına geçip kendinle ciddi ciddi tartışmak, eski kavgaların provasını yapıp "Aslında şöyle demeliydim" diye hayıflanmak.
5. Mutfağa gidip buzdolabının kapısını açıp, aslında canın hiçbir şey istemediği halde dakikalarca boş boş içine bakmak.
6. Yatağın içine girip, yorganın altından sadece burnun çıkacak şekilde kendine komik bir koza yapmak.
7. Evde temizlik yaparken süpürgenin borusunu mikrofon yapıp dans şovları düzenlemek.
8. Eski sevgilinin, onun yeni sevgilisinin ve hatta onun kuzeninin arkadaşının Instagram storylerini stalklarken yakalanma korkusu olmadan doya doya incelemek.
9. Yatağın içinde garip şekillere girip, kendi vücut esnekliğini test etmek veya tuhaf yoga pozisyonları denemek.
10. Kimse duymadığı için hayali bir Youtube videosu çekiyormuş gibi makyaj yapmak, yemek yapmak veya sadece dertleşmek.
