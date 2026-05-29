Bu Grupları Türlerine Göre Ayırabilecek misin?

İrem Coşkun
29.05.2026 - 22:01
Metal dinlemek ayrı, gerçekten türleri ayırt edebilmek ayrı mesele. Çünkü işin içine alt türler girince kafalar biraz karışabiliyor. Bu testte hangi grubun hangi türde müzik yaptığını bilmeye çalışacaksın, haydi başlayalım! 👇

1. Gojira hangi türe daha yakındır?

2. Behemoth hangi türle anılır?

3. Opeth için en doğru tanım hangisidir?

4. Peki, Sleep hangi türle ilişkilendirilir?

5. Trivium'u hangi türle tanımlarsın?

6. Mgła hangi türde müzik yapar?

7. Meshuggah hangi türün öncülerindendir?

8. Immolation hangi türle bilinir?

9. Son olarak, Alcest hangi türle ilişkilendirilir?

Tür ayrımı konusunda biraz yarım kalmış gibisin...

Sen metal müzik dinlemekten keyif alıyorsun ama dinlediğin grupların hangi türe ait olduğu konusunda pek bir bilgin yok. Sen detaylardan ziyade genel resme bakıyorsun. Bu testte zorlanman gayet normal çünkü alt türler gerçekten detay işi! Ama işte olay da burada başlıyor. Biraz daha dikkatli dinlersen aslında farklar baya netleşiyor. Şu an başlangıç seviyesindesin, ama kısa sürede en derinlere inebilirsin.

Bazen hala karıştırıyorsun!

Metal müzik türleri konusunda fena değilsin, belli ki bir şeyler oturmuş. Ama bazı gruplarda “Bu neydi ya?” diye kalmışsın. Yani türleri genel hatlarıyla biliyorsun ama ince detaylar kaçıyor. Özellikle benzer türler (death vs black, doom vs stoner gibi) seni zorlamış olabilir. Biraz daha dinleyip karşılaştırma yaparsan bu iş çözülür. Şu an iyi bir dinleyicisin ama öğrenmeye devam etmen gerek!

Metal müzikle ilgili neredeyse her şeye hakimsin!

Sen sadece metal dinlemiyorsun, tüm türleri analiz de ediyorsun. Bir grubun sound’unu duyunca aşağı yukarı nereye oturduğunu çözebiliyorsun. Bu da ciddi dinleme ve merak işidir. Belli ki bu müzik senin için bir yaşam tarzı. Muhtemelen her türe özgü bir playlist'in var. Bu grupları kategorize etmek senin için çocuk oyuncağı! Burada fazla söze gerek yok, tebrikler!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
