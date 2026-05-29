Kısırlık Tedavisi İçin Steroidi Bırakan Yayıncı Clavicular'ın Son Hali Olay Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2026 - 21:26
Kısırlık tedavisi için testosteron ve steroid kullanımını bırakan fenomen yayıncı Clavicular'ın son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Değişimi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son dönemin en çok konuşulan internet fenomenlerinden biri haline gelen Clavicular, geçirdiği fiziksel dönüşümler ve sıra dışı yaşam tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Gerçek adı Braden Eric Peters olan genç yayıncı, ABD'nin New Jersey eyaletinde büyüdü ve özellikle TikTok ile Kick platformlarında yaptığı yayınlarla geniş bir kitleye ulaştı. 'Looksmaxxing' adı verilen ve fiziksel görünümü mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen akımın en bilinen temsilcilerinden biri haline gelen Peters, kısa sürede milyonlarca görüntülenme elde etti. 

Fitness, görünüm geliştirme, estetik operasyonlar ve erkek güzellik standartları üzerine yaptığı yayınlar sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen isim, bir o kadar da tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle kaslı fiziği, katı yaşam düzeni ve görünümüne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Clavicular, internet dünyasında adeta yeni nesil bir fenomen figürüne dönüştü.

Ancak Clavicular'ı son dönemde gündeme taşıyan konu yayınlarından çok sağlık kararı oldu.

Yıllardır testosteron ve çeşitli performans artırıcı maddeler kullandığını açıkça anlatan fenomen isim, bu süreçte doğal testosteron üretiminin baskılandığını ve kısırlık problemi yaşadığını düşündüğünü daha önce dile getirmişti. 

Clavicular, baba olabilmek ve doğurganlığını geri kazanabilmek için testosteron kullanımını bırakma kararı aldığını açıkladı. Kararın arkasında hem sağlık kaygıları hem de gelecekte çocuk sahibi olma isteği olduğu konuşuldu. Bu süreç aynı zamanda daha önce yaşadığı sağlık problemleri ve hastane süreci sonrasında aldığı en radikal kararlar arasında gösterildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni yayında ortaya çıkan görüntüleri ise sosyal medyada adeta olay yarattı.

Daha önce son derece geniş omuzları, hacimli kolları ve vücut geliştirme yarışmacılarını andıran fiziğiyle tanınan Clavicular'ın görünümünde belirgin bir değişim olduğu görüldü. Eski görüntülerinde damarları belirgin, son derece hacimli ve kaslı bir görünüm sergileyen yayıncının, son yayınındaki hali ise çok daha ince ve doğal bulundu. 

Kas kütlesindeki azalma, yüz hatlarının yumuşaması ve genel görünümündeki değişim sosyal medyada binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar genç fenomenin daha sağlıklı göründüğünü savunurken, bazıları ise onu tanımakta zorlandıklarını söyledi. Hatta sosyal medyada paylaşılan önce-sonra fotoğrafları milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, 'bambaşka biri olmuş' yorumları da dikkat çekti.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
