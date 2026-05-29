Kısırlık Tedavisi İçin Steroidi Bırakan Yayıncı Clavicular'ın Son Hali Olay Oldu!

Gerçek adı Braden Eric Peters olan genç yayıncı, ABD'nin New Jersey eyaletinde büyüdü ve özellikle TikTok ile Kick platformlarında yaptığı yayınlarla geniş bir kitleye ulaştı. 'Looksmaxxing' adı verilen ve fiziksel görünümü mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen akımın en bilinen temsilcilerinden biri haline gelen Peters, kısa sürede milyonlarca görüntülenme elde etti.

Fitness, görünüm geliştirme, estetik operasyonlar ve erkek güzellik standartları üzerine yaptığı yayınlar sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen isim, bir o kadar da tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle kaslı fiziği, katı yaşam düzeni ve görünümüne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Clavicular, internet dünyasında adeta yeni nesil bir fenomen figürüne dönüştü.