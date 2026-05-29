Duşta Grammy Alırken Su Faturasını Unutturacak O Liste!

Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.05.2026 - 14:01
Hepimiz o sahneyi biliyoruz: Elimizde duş başlığı, fonda dev bir orkestra ve karşımızda bizi ayakta alkışlayan binlerce hayali hayran... Banyonun o muazzam akustiği birleşince, Adele bile yanımızda amatör kalıyor. İşte suyun sıcaklığını ayarladığın o andan, havluya sarıldığın o son saniyeye kadar seni banyonun assolisti yapacak, komşuları kapıya değil alkışa getirecek o efsane liste!

Sezen Aksu - Sarışınım

Listenin açılışını bir klasikle yapmazsak olmaz. Sezen’in o yüksek perdeden girişiyle banyonun bir anda Harbiye’ye dönüşmesi kaçınılmaz.

Sertab Erener - Everyway That I Can

Madem Grammy alıyoruz, bir Eurovision birinciliği ile ortamı iyice ısıtalım. Duş perdesini sahne kostümü gibi kullanıp o meşhur dansı yaparken suyun her damlası konfeti etkisi yaratacak.

Ed Sheeran - Sapphire

Ed Sheeran’ın 2025’in ortasında çıkardığı ve listeleri altüst eden bu şarkı tam bir duş klasiği olmaya aday.

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Grammy diyorsak bu ikiliyi atlayamazdık. 2025’in en duygusal işlerinden biri.

Rosé & Bruno Mars - APT.

2025'in en büyük küresel marşlarından biri! O 'Apt, apt!' kısımlarında banyoda zıplamamak için kendini zor tutacaksın.

Semicenk & Doğu Swag - Canın Sağ Olsun

'Canın sağ olsun' diye haykırırken o şampuanı kafana bir boca edişin var... 2025 başlarında her yerde çalan bu parça, banyonun akustiğinde resmen devleşiyor.

Tarkan - Dönmüyor Giden

Bu şarkıyla o meşhur Tarkan figürlerini duş kabinine sığdırmaya çalışırken suyun nasıl aktığını anlamayacaksın bile.

Simge - Mucize

2025 yazının en büyük hiti. 'Aşkın Olayım'dan sonra duşta en çok söylenen Simge şarkısı bu oldu.

Can Ozan - Toprak Yağmura

Banyoda yağmur efekti varken bu şarkıdan daha iyisi olamazdı. 2025-2026’nın en huzurlu şarkılarından biri. Gözlerini kapat ve sadece müziğin tadını çıkar.

Alex Warren - Ordinary

Yüksek notalara çıkarken komşuların kapıya dayanma riskini göze alıyoruz çünkü bu şarkı 'bağıra bağıra söylenmek' için yapılmış.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
